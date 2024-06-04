为U转大演全武行 阿叔一人打三人

为U转纠纷两男子掀骂战，互比中指打起来，其中62岁阿叔一人打三人，对男子和他的妻女动粗，星期一（6月3日）出庭认罪。

这起事件发生在今年2月4日下午2时13分，地点是如切一带的史蒂尔路（Still Road）。

被告黄志安共面对四项控状，星期一（6月3日）下午认罪。（徐颖荃摄）

被告是62岁的黄志安，他面对四项包括鲁莽行为危害他人生命安全、滋事打架、以及抵触防止骚扰法令的控状。

案情显示，50岁男子万鹏跃案发时开车在史蒂尔路和如切台（Joo Chiat Terrace）交界处行驶，车上载着妻子和12岁的女儿。

万鹏跃打算在史蒂尔路U转，不过被告的车子停在交界处的黄色格子里。万鹏跃为此生气，摇下车窗辱骂被告。被告也不甘示弱，骂回万鹏跃，两人还互比中指。

被告在万鹏跃成功U转后，切入对方车道，下车敲打对方车窗。被告事后把车子开走，不过万鹏跃当时已下车，也敲打被告车窗。

被告不顾万鹏跃站在车子左侧，故意将车子往左边开，车身碰到万鹏跃。万鹏跃的妻女这时也下车，妻子拿了把雨伞，不停地敲打被告的车子引擎盖。

被告为此不爽，下车与万鹏跃和他的妻女互殴。万鹏跃的妻子也用雨伞攻击被告，万鹏跃在过程中一度倒地。

有公众看见他们打架而介入阻止，才结束这场闹剧。

被告星期一下午认罪，案展6月10日下判。（人名译音）

完整报道，请翻阅2024年6月4日的《新明日报》。