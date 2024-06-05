QS世界大学排名 国大稳居第八南大升至15名

在最新出炉的2025年QS世界大学排名中，新加坡国立大学再度位列第八名，蝉联亚洲第一，新加坡南洋理工大学排名跃升11个名次至第15名。

国际教育市场咨询公司Quacquarelli Symonds（简称QS）星期三（6月5日）公布了2025年世界大学排名。美国麻省理工学院连续13年蝉联榜首，伦敦帝国理工学院上升四位，继2014年后再度赢得第二名。牛津和哈佛大学维持第三和第四，剑桥大学则下滑至第五位。

国大继2019年至2023年连续五年位居第11名后，已连续两年进入世界前十，稳居第八名。

在QS的九项指标中，国大有八项处于世界领先地位，并有三项关键指标均是亚洲表现最好的大学之一。在学术声誉方面，国大以99.5分排在全球第15，亚洲第三，仅次于东京大学和北京大学；在就业成果方面，国大排全球第六，亚洲仅次于首尔国立大学；在可持续发展方面，国大在全球排第26位，东京大学第22位。

国大校长陈永财教授指出，新加坡的高等教育已经发生了显著的变化，各大学以更快的速度和更大的规模拓展了跨学科教学和研究的空间，使毕业生成为批判性思考者和灵活的学习者，同时教师和研究人员携手合作，弥合学科孤岛，以解决当今定义不清的世界性问题。

陈永财说：“今年国大在可持续发展指标方面取得了长足的进步，这充分证明了我们通过跨学科的解决方案，在教育、研究和校园运营方面采取了全校参与的方式，以塑造一个可持续发展的未来。国大全体师生将继续坚定不移地致力于营造一个生机勃勃、充满活力的学术环境，激发和推动对每个人的积极影响。”

南大由去年的第26位跃升至第15位，并且在雇主声誉和可持续发展方面均取得进步，前者跻身世界前100名，后者位列第50名。

南大校长何德华教授说：“我们欣喜地看到，南大在雇主声誉、就业成果、可持续发展和国际研究网络这四个方面都取得了进步。作为一所拥有八座零能耗建筑、所有符合条件的建筑项目均100%获得绿色建筑标志白金认证的大学，这是对我们在可持续发展方面所做努力的认可。这也凸显了我们通过教育、研究和合作对全球可持续发展的影响。”

在国际师资比例方面，国大、南大和新加坡管理大学均跻身世界前50强，这反映本地大学能够吸引高度多元化的国际师资队伍，更有益于打造丰富多元学术环境、全球视角的教育，以及提高研究和创新能力。此外，新大在可持续发展指标中也跻身世界500强。

在衡量班级规模和教学资源的师生比指标中，新加坡科技设计大学排名最高，位列第37，是本地唯一进入前100的大学。

QS高级副总裁索特（Ben Sowter）说，新加坡的大学继续在全球排名中取得优异成绩，这反映了新加坡在卓越高等教育的努力，以及对就业能力和可持续发展等未来全球教育关注的重要领域所做出的努力。

我国是唯一跻身世界前十亚洲国家

今年共有106个教育系统的1500个院校参与评比。新加坡是唯一跻身世界前十的亚洲国家，且在国际师资比例、国际学生比例、教师人均论文引用数等指标中得分均是亚洲最高。

在亚洲，有10所以上排名院校的国家和地区中，中国大陆上榜院校数量最多，且排名上升的大学占比最高，达到69%，其次是印度，为61%。而日本则有63%的大学排名下降，延续了长达10年的下降趋势。但全球前200的大学中，日本高校数量仍是亚洲最多，有10所，中国大陆和韩国分别有九所和七所。