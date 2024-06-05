我国将展开三年研究 探讨最适合年长者住房类型

不同的住屋类型对年长者的生活质量有什么影响？本地将展开为期三年的研究，探讨怎样的房屋类型最适合年长者居住。

我国近年为年长者推出不同住屋选项，包括社区关爱组屋（Community Care Apartments）、海军部村庄（Kampung Admiralty）等综合项目，以及私人辅助生活（assisted living）设施。然而，针对这些住屋选项对年长者生活质量的影响，本地至今未仍有系统地研究。

总经费290万元研究计划 市建局颁发给国大

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖星期二（6月4日）在世界城市峰会（World Cities Summit）的座谈会上宣布，我国将展开“年长者住屋类型比较研究”计划。市区重建局在“研究、创新与企业2025计划”（Research Innovation and Enterprise 2025，简称RIE2025）下，把这个总经费290万元的研究计划颁发给新加坡国立大学。

国大研究员将展开为期三年的研究，并制定衡量年长者生活质量的标准，进而评估不同住屋类型的相对优点和缺点，提出最起码的标准。这些研究成果将有助我国策划未来的年长者住屋选项。

据国家福利理事会（NCSS）2017年的一项研究报告，年长者的生活质量可分为体能、独立自主、社交关系、环境、心理状态和个人价值观六大方面。当时的调查发现，65岁以上的年长者最重视的是体能、独立自主和环境。

目前为年长者推出的公共住屋类型中，社区关爱组屋结合住宅和看护模式，提供简单家居维修、基本体检和24小时应急服务等。这类组屋从2021年至今已推出三轮，首批在武吉巴督Harmony Village @ Bukit Batok的169个单位料今年第四季竣工。

2018年开幕的海军部村庄则采纳综合发展模式，汇集亲乐龄设计的组屋单位，以及医疗保健设施、熟食中心、超市、社区花园、社区广场等适合年长生活的设施。

政府去年也与业者合作，推出为期两年的“同住年长者共用看护沙盒计划”（Shared Stay-in Senior Care Services Sandbox），中心概念是几个同住的年长者由一组看护照顾。

年长者各有不同的需求、喜好和目标，随着本地人口老龄化，如何帮助人们安享晚年是日益重要的课题。沈颖说，除了社会老龄化，气候变化和公共空间的用途，也是本地须探讨的重要课题。“城市不断转变，过程中会面对新的挑战。我们可能需要重新评估和调整过去所采取的决策，以便更好地满足新需求。”