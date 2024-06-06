涉操控全球最大僵尸网络 中国男子仍拒引渡美国

涉嫌经营和操控全球最大僵尸网络的35岁中国籍男子，在案件再度提堂时，表明拒绝被引渡美国。

王云禾被指从2014年至2022年7月与他人共谋，创造并传播名为“911 S5”的僵尸网络（botnet）到全球多个国家的微软电脑上。

案件在5月31日提堂时，王云禾的代表律师黄远翔说，他的当事人拒绝被引渡美国。

案件星期四（6月6日）在国家法院再度提堂，控方援引引渡法令说，须继续还押王云禾七天；代表律师也说，仍需时间接受客户指示，要求将案件展期。

穿着白衣、戴着眼镜的王云禾通过视讯出庭时，通过华语通译员说，他拒绝引渡美国的安排。

案件展期至6月12日。

我国在2022年4月三读通过引渡（修正）法案。欣文律师事务所（Selvam LLC）合伙人苏子扬律师解释，在新条例下，法庭须询问逃犯，是否同意被引渡。

逃犯若同意被引渡，可豁免必经的司法程序，从而避免逃犯在本地遭拘留过长时间。逃犯将被还押并在可行情况下尽快转交给外国当局，案件也随之结案。法庭必须告知他做出决定的后果，逃犯在同意被引渡后，也无权再申请检讨。

苏子扬指出，若逃犯不同意被引渡，新加坡总检察署必须有足够的证据证明逃犯应该被引渡，后者也可提呈对他有利的证据。

对此，资深刑事律师符兆明指出，逃犯可聘请律师代表他们抗辩，但最终还是交由法庭来定夺。

“僵尸网络”指采用一种或多种传播手段，使多台主机同时染上僵尸程序病毒，这样一来控制者和受感染的主机之间就形成“一台对多台”的控制网络，不法分子可利用这些受他们控制的“僵尸电脑”对其他服务器展开更大规模的攻击，制造网络阻塞。

这是一起“可能是世界上最大僵尸网络”的案件，美国司法部指王云禾侵入全球近200个国家的1900多万个网际协议地址，当中近61万4000个在美国境内；他也被指将僵尸网络售卖给网络罪犯，从2018年至2022年7月间至少获利9900万美元（约1亿3400万新元）。

我国警方和总检察署从2022年8月起，便与美国司法部和联邦调查局合作。由于新美签有引渡条约，我国警方在美国要求下，在5月24日展开行动，逮捕王云禾。