陈诗龙：新日可在精深科技和开放式创新合作 应对复杂全球挑战

新加坡的初创企业生态系统持续扩展，而日本是一个创新科技强国，两国在精深科技和开放式创新方面是自然的合作伙伴，可携手应对复杂的全球挑战。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期四（6月6日）在“日本—新加坡共创平台”（Japan-Singapore Co-Creation Platform）的启动研讨会上致辞时，呼吁与会的新日两国企业代表积极交流，并建立伙伴关系。

人工智能崛起和气候变化使世界迅速改变，而这些挑战在带来风险的同时，也会制造机遇。“我们必须持续创新和开发新的解决方案来适应情况，精深科技和开放式创新可在这方面发挥效用。”

陈诗龙认为，精深科技可作为基础，而开放式创新则推动新合作模式，助创新者快速把他们的科技产品推出到市场上。

新加坡初创企业生态系统持续扩展

他进一步指出，新加坡在东南亚的地理位置具战略性，拥有强大的联通网络，且初创企业（startups）生态系统持续扩展，营商环境也友善，是日本企业进军东南亚的理想门户。

有超过4500家由技术驱动的初创企业和400家风险投资公司以新加坡为基地，初创企业生态系统的市值于2023年底达到1440亿美元（约1939亿新元）。在陈诗龙看来，这显示私人企业对新加坡的初创企业和创新生态系统有很强的信心。

另一方面，日本是一个创新科技强国，拥有多方面的技术能力。日本政府近年实施的五年计划，更使得日本的初创企业生态环境蜕变，为新日两国开创更多的合作机会。

陈诗龙还列举了南洋理工大学、新加坡国立大学、智能交通科技方案公司SWAT Mobilit，以及食品科技初创企业Less and Co.，同日本企业的成功合作例子。他认为，这些例子只是一个开端，两国可透过“日本—新加坡共创平台”取得更多成就。

新日政府于4月在东京举行的日本—新加坡经济对话上，宣布成立“日本—新加坡共创平台”，以促进初创企业之间的合作，推动经济增长。