新日研究发现EB病毒引发鼻咽癌途径 助开发治疗药物

多项研究显示鼻咽癌与一种病毒有关，南洋理工大学和日本千叶大学的科研团队最近发现，这种病毒会激活人体内的特定基因，进而加速鼻咽癌细胞的生长。

爱泼斯坦—巴尔病毒（Epstein-Barr virus，简称EB病毒），也称人类疱疹病毒第四型，是常见的人类病毒。它可引起传染性单核白血球增多症（mononucleosis）和其他疾病。感染症状包括身体疲劳、发烧、喉咙红肿，以及颈部淋巴结肿大等。

共同领导研究的南大生物科学学院副教授丽莎（Melissa Jane Fullwood）说，EB病毒与多种恶性肿瘤的发展有关，比如伯基特淋巴瘤、胃癌和鼻咽癌，因此也称为人类肿瘤病毒。她指出，EB病毒与人类DNA相互作用，改变基因结构，从而促进恶性肿瘤的生长。

她进一步解释，人体内有活跃与不活跃基因，EB病毒会激活原本不活跃的基因，导致细胞不受控地增长，并形成肿瘤。此外，病毒还会激活细胞内的“开关”，控制基因活动，当基因活动异常，就会引发鼻咽癌肿瘤生长。

EB病毒通过体液传播 唾液如共用餐具和亲吻等

EB病毒主要通过体液传播，尤其是唾液，如共用餐具和亲吻等。研究团队指出，尽管EB病毒在人群中很普遍，并不是每个人感染了就会得癌症，这还得看个人的免疫系统、遗传因素和生活环境。病毒会在体内潜伏，直至感染细胞后被激活。

有时候，EB病毒能破坏细胞的正常运作，还能躲开免疫系统的监控，所以更容易让基因变异。另外，EB病毒的某些特定类型更可能导致癌症，尤其是在那些本来就比较容易得癌症的人身上。

团队说，这项研究有助于研发治疗鼻咽癌的药物，或是找到方法，阻断EB病毒激活基因，从而控制肿瘤或消灭癌细胞。

南大李光前医学院基因组医学副教授饶润仪，针对这项研究发表独立评论时说：“这项研究具有里程碑意义，不仅因为它帮助我们了解，EB病毒如何与宿主的基因相互作用，从而促进鼻咽癌的发展，还帮助我们在未来更好地研究其他病毒引发的癌症。”

这项历时两年的研究，由18名南大和千叶的科研人员共同完成。

鼻咽癌是本地男性常见癌症之一

全球每年新确诊的鼻咽癌病例超过13万，其中大多数病例发生在东南亚、中国和北非。男性患者人数是女性的三倍。

鼻咽癌是本地男性常见癌症之一，每年有大约300起新病例。它在初期阶段没有明显症状，不容易及早发现，降低了治疗成功率。