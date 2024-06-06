本地启用新建筑碳排放计算器 更好监控节能指标

本地不断推进节能环保建筑，继2023年6月启用建筑材料相关的碳排放计算器后，又推出冷气、电梯、照明等机电设施碳排放计算工具。

新加坡绿色建筑委员会在星期四（6月6日）举行的一个双年颁奖晚宴上，宣布启用新加坡机械与电气碳排放计算器（Singapore Mechanical & Electrical Carbon Calculator，简称MECC）。

新计算工具由新加坡国立大学和裕廊集团（JTC）联合开发，并得到绿色建委会和新加坡建设局的支持，旨在帮助建筑企业更全面地计算隐含碳排放，以实现国家减排目标。

所谓隐含碳，是指建筑材料从制造、运输、安装和建筑施工等过程中产生的含碳温室气体排放。

政府在2021年公布了2030年新加坡绿色发展蓝图，计划到2030年，按照总楼面面积绿化我国80％的建筑；从2030年起，让80％的新建筑成为超低能耗建筑；到2030年，让最佳绿色建筑在2005年的标准上，将能源效率提高80％。

针对三年前设下“80-80-80”三大目标，总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮在星期四的颁奖典礼致辞时指出，当局已经取得鼓舞人心的成就。截至去年，绿化面积已经占我国建筑总楼面面积的58%；最佳绿色建筑在2005年的标准上，能源效率已经提高71％。但是，只有约7%新建筑是超低能耗建筑。

她说：“政府继续积极倡导公共建筑采纳超低能耗标准，我强烈建议私人开发商在新项目中也能跟上步伐。”

受访专家：新计算器助私企减少长期碳排放

一些受访专家认为，新启用的机械与电气碳排放计算器，将有助于私人企业减少长期碳排放。

新加坡国立大学能源研究所研究员易伟良参与了计算器的研发，他接受《联合早报》采访时说，计算器针对的冷气、电梯、照明等机电设施所产生的碳排放，除了涉及建筑建造过程，还包括建筑的使用运行。后者的碳排放量高于前者。

“MECC可以帮助建筑企业计算出建筑的终身能耗和碳排放，企业也可以利用它优化建筑的机电设施。”

星狮地产新加坡的可持续发展和安全主管丘元俊，在受访时指出：“尽管这个计算器目前是自愿使用，但我认为若干年后会成为一种普遍的行业标准。”

根据永续发展与环境部的统计，本地的建筑占本地碳排放逾20%、耗逾三分之一的电力。建筑环境（Built Environment）领域在实现净零排放目标中扮演重要角色。

共有24个机构、个人和建筑项目荣获由绿色建筑委员会和建设局联合颁发的可持续性领袖奖。今年的获奖者包括裕廊集团、大华银行，新加坡国立大学医学组织（NUHS）等机构，以及丘元俊、碳研私人有限公司副董事陈汶杰等个人。