日爱乐龄中心庆父亲节 为人父者为年长者下厨献艺

为庆祝父亲节，日爱活跃乐龄中心的男会员在一场烹饪活动中大显身手，拿出自己的拿手好菜，带给50多名年长者独特的味觉飨宴。

癌症患者拉朱（Anthony Raju） 是星期五（6月7日）在日爱（Sunlove）活跃乐龄中心下厨的其中一名父亲。之前，只读到小学六年级的他为了挣钱养活家中的九个孩子，一天打两份工。他昼夜无休地拼命赚钱，一天只睡不到三小时。至今73岁的他，用了47年的时间在工作上，只为养家糊口。

两年前，他不幸患上癌症被迫退休。当时女儿带他到中心，让他学会烹饪，改变他的人生观。来到中心后，他变得更活跃和外向，甚至连家人也为此感到震惊。

他说：“今天是我第一次为大家下厨。我很高兴能把我人生中煮的第一道菜（番茄炒饭）献给大家。烹饪的技巧，也是我在中心向朋友学习的。

“平时都是妻子煮给我吃，现在我来到这里学会了烹饪，下次就轮到我煮给她吃。”

位于后港的实龙岗日爱活跃乐龄中心所主办的父亲节乐龄烹饪活动，旨在肯定社区内身为人父的居民所做的付出。阿裕尼集选区基层组织顾问赖添发星期五以主宾身份，到中心与参与者交流。

活动的目的，也为了吸引更多男性年长者积极参与中心的活动，打造一个能让年长者沟通交流和分享经验的舒适场所。

实龙岗日爱活跃乐龄中心主管，佩雷拉（Albert Agapitus Pereira）说：“我们日后会主办更多的有趣活动如飞镖游戏和乒乓等，提高男性年长者的参与度。”

此次活动共有七个双人组下厨，有父子档、父女档和夫妻档。父亲们各自发挥自己的厨艺，将拿手好菜献给在座的女士品尝。

五花八门的料理让现场散发浓浓的食物香味。烹煮的食物包括各族的料理，体现新加坡多元文化的特色。

参与活动的杨德成烹煮了一道菲律宾式的甜品。他说：“这道甜品是向当时家里的菲律宾女佣学来的，之后有稍微把菜的甜度改良过。”