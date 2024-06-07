【茶水间三问】骂孩子免费领叉烧、SHEIN产品有毒、70岁才算老人

又是星期五了。泡一杯咖啡，听《联合早报》播客《茶水间三问》畅聊天下事。

主持人吴婉君每周提出三个发人深省的问题，解说新加坡海内外的热点话题。从新加坡新闻事件到国际大事，《茶水间三问》为听众提供更全面的视角。

1）对孩子说“生嚿叉烧好过生你”获免费叉烧，促销手法恰当吗？

新加坡知名餐饮集团推出父亲节和母亲节促销活动，家长只要对孩子说 “生嚿叉烧好过生你” 就能免费获得一份价值15元8角的叉烧。翡翠集团的促销手法引发网民热议，一些人批评这种营销噱头恶劣，一些人则认为无伤大雅。针对这次的争议，新加坡广告标准管理局（Advertising Standards Authority of Singapore）指出，面向公众的广告，不应该鼓励不礼貌不尊重的行为，也不应该诋毁家人之间的相互关爱和支持。

2）SHEIN儿童产品有毒?

韩国首尔市政府5月28日说，中国快时尚巨头希音 (SHEIN) 售卖的儿童产品含有害化学物质而且严重超标。根据报道，希音售卖的儿童鞋、皮包和皮带等产品，都含有大量的邻苯二甲酸盐，即用于软化塑料的化学物质。这个化学物品可能导致不孕、早产、肥胖、心脏病和癌症等问题，还会影响儿童的生长发育。希音已从平台撤下出问题的产品。新加坡消费品安全办公室（Consumer Product Safety Office）说，至今没有本地消费者提出针对希音产品安全问题的反馈。据报道，希音计划在英国伦敦上市，但因为此前种种风波，被英国官员质疑它是否还适合在伦敦上市。

3）70岁才是老人？

日本政府正考虑接纳经济界的建议，将日本老人的年龄定义从目前的65岁提高到70岁。根据官方数据，日本有将近三分之一的人口至少65岁。到了2055年，这个比例会上升至40%，而且日本人的平均寿命也逐渐增加。最近有团体向日本政府建议，随着老年人健康预期寿命延长，应考虑把老人的年龄定义提高五岁。这项建议引来不小的反弹。舆论认为，这是一项战略举措，最终目的是将领取养老金的年龄从65岁提高到70岁。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：