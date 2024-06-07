我国与印尼探讨扩增绿色经济等领域投资机会

新加坡和印度尼西亚开会讨论如何增加在医疗、基础设施、绿色经济等领域的投资机会。

第14届新加坡—印尼六个双边经济工作小组（Six Bilateral Economic Working Groups）部长会议星期五（6月7日）在本地举行，由我国副总理兼贸工部长颜金勇和印尼经济事务统筹部长艾尔朗加联合主持。

六工作小组旨在扩大 两国六大方面合作

六个双边经济工作小组旨在扩大两国在六大方面的合作，即投资、人力、交通、农业企业、旅游，以及印尼峇淡岛、民丹岛、卡里汶岛和其他经济特区的发展。

贸工部发文告说，两位部长在会议中重申了对于加强双边经济关系的承诺。

除了商讨如何增加投资机会，他们也就怎样为峇淡岛、民丹岛和卡里汶岛吸引优质投资、加强海空联系，以及青年交流等进行了讨论。此外，他们对两国在跨境电力贸易，以及碳捕集与封存技术合作方面取得进展，表示欢迎。

艾尔朗加上个月在第29届亚洲未来论坛上发表演说时宣布，印尼有意在今年内申请加入跨太平洋伙伴全面进展协定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，简称CPTPP），以扩大出口市场。

颜金勇欢迎印尼加入CPTPP，并表示我国会给予印尼支持。

本届会议与首届印太经济框架清洁经济投资者论坛，以及印太经济框架部长级会议同步进行。我国与印尼领导人刚于今年4月底举行非正式峰会，两国是彼此重要的双边贸易伙伴，去年的双边贸易额达690亿元。