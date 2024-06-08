南大自主设中医学士学位 8月首批学生开课

今年8月，新加坡南洋理工大学将迎来第一届南大中医荣誉学士学位课程的25名新生，通过科技辅助教学，以及理论与实践结合的方式，针对本地老龄化与慢性疾病需求，培养适应变化的新一代中医师。

这是首个由本地大学独立颁发的四年制中医学士学位文凭，也是第一个获卫生部中医管理委员会认证的中医学士学位课程。

这个学位旨在培养倡导预防性医药保健理念和具有全方位思维的中医药从业者，从而响应健康SG计划。

南大中医学士学位主任钟丽丹副教授接受《联合早报》采访时指出，新设的双语学士课程专注于中医药以及西医基础的教学，让新一代本地医师更深入地了解新加坡的区域性疾病。

钟丽丹说：“我们的课程将采用崭新的教学方法，引入虚拟与增强现实等科技辅助教学工具，以及李光前医学院已经实施的团队教学系统，以促进更深入透彻的学习，并增强学生的学习体验。 ”

课程也会注重临床技能和本地病种的培训，如皮肤病、痛症等。

她补充说：“我们会安排学生到本地各个机构实习，积累临床经验，也考虑加入海外的临床实习，让我国学生了解中医在世界各地的实践方式。”

参与提供实习机会的本地机构包括南大中医诊所、新加坡同济医院、新加坡中华医院，以及广惠肇留医院等。

新设的中医双语学士课程专注于中医药以及西医基础的教学，让新一代本地医师更深入地了解新加坡区域性疾病。图为南洋理工大学高级讲师赵雁博士为中医专业学生讲解中医理论知识。（南洋理工大学提供）

四企业携手南大中医设奖学金

开学前，南大中医与多家本地企业携手为新课程设立奖学金，目前已有四家企业加入，其中包括星期五（6月7日）举办50周年庆的庆丰私人有限公司。

庆丰私人有限公司创办人吴志海受访时说，最近20年来，中医和制药行业都因科技发展而发生了翻天覆地的变化。

吴志海指出，与传统的师徒制和独立中药店的教学与经营模式不同，现代中医药行业已逐渐走向标准化大学教育培养模式。

他提到，拨出21万5000元加入南大中医的奖学金项目，是为了帮助推动本地中医药发展，减轻有志投身中医领域学生的经济负担。

关于课程费用，南大校方回复《联合早报》询问时说，中医学士学位的学费与南大其他非商科学位相当。

吴志海坦言：“本地很多中药行都面临不小的传承挑战，年轻一代普遍对这一行不感兴趣，甚至有些对中医中药有偏颇的负面印象。”

他认为，想要扭转这一趋势的关键在于，中医药必须跟上科技发展，实现自我革新与转型，让年轻人认识到中医的博大精深与专业性。

不过，钟丽丹透露，学生对新课程反响热烈，校方今年将按计划录取25人，并在未来增至每年招收40名学生。

她说，自主设立新学位意味着课程内容可根据新加坡的医疗需求而随时调整。

对于学生的毕业前景，钟丽丹认为，随着本地人口老龄化加剧，中医学将在医疗保健中发挥非常重要的辅助作用，因此新加坡需要更多的中医执业者。

南大校方调查显示，本地目前每年新注册的中医执业医师中，有三分之一是之前南大与北京中医药大学联合颁发的生命科学与中医双学位的毕业生。

南大中医诊所高级医师周彦吟博士（右）为病患把脉，并提供中医治疗。她之前获得南大与北京中医药大学联合颁发的生命科学与中医双学位。（南洋理工大学提供）

钟丽丹透露，校方计划结合南大的优势，如生物医学、人工智能、循证医学及大数据分析等，设立跨学科的中医研究中心。“设立中心不仅是为了证明中医的有效性和安全性，更是为了研究其他学科在中医诊疗中的应用。”

她也提到，在设立本科的基础上，可以开展终身学习的执业后培训，如证书课程、灵活的硕士课程等，同时也为其他医疗专业人士学习中医，特别是针灸等提供机会。新加坡作为东南亚乃至世界学习中医的一个窗口，可借助我国的双语优势和优越的地理环境，促进本地中医和中药产业的国际化。