疑不满酒杯被收 阿叔痛殴老清洁工

疑不满上厕所时酒杯被收走，六旬酒客经两天“埋伏”后，挥拳揍倒七旬清洁工，还拖了对方约10米，再一阵拳打脚踢，当场被捕。

读者李先生（58岁，私召车司机）通知《新明日报》，星期五（6月7日）晚上约9时20分，达曼裕廊永升路（Yung Sheng Road）第101座咖啡店发生打架事件，还有警员到场。

记者随即赶往咖啡店，一名饮料摊员工（20来岁）说，被打的是在咖啡店收碗碟的清洁工，年纪已经很大，打人的则是一名酒客。

见他倒地 狠拖10米

他忆述，酒客突然在咖啡店中央对清洁工挥拳，清洁工整个人倒地后，似乎一度晕了过去，酒客随后拖着对方拉了10米左右，接着继续对清洁工的脸和肚子拳打脚踢。

“清洁工虽然表面看起来没有流血，但似乎被打得不轻，过后也被救护人员送上救护车。”

另一名目睹事发经过的食客小花（53岁）则说，据她所知，酒客星期三（5日）因为上厕所时，酒杯被清洁工收走了，相信心有不甘而动了手。“听说他隔天就想打清洁工了，但对方刚好当天没上班，昨天相信是终于见到清洁工，已经盯上他要打人了。”

新加坡警察部队受询时证实，一名77岁男子在意识清醒的情况下送院，68岁男子因公共滋扰被逮捕，并在蓄意伤人的罪名下协助调查。调查进行中。

完整报道，请翻阅2024年6月8日的《新明日报》。