调查：灵活工作能最有效助家长兼顾家庭事业 或可鼓励生育　

逾八成的新加坡家长反映，灵活工作安排最能有效地帮助他们兼顾育儿与事业，近九成更会因此考虑多生育。

为了解上班族在兼顾工作与家庭所面对的挑战，国际人力资源网站Remote今年3月对本地1000名家长进行调查。参与调查的家长从事白领工作，有至少一名孩子在五岁以下。

根据Remote星期一（6月10日）发布的文告，81％受访者认为，灵活工作、远程工作以及混合式工作安排可最好地帮助他们兼顾工作和育儿责任。89.7％反映，更灵活的工作安排会鼓励他们多生育。

56.4％受访者指出，雇主能接受他们提出灵活工作安排的要求，但有多达82.1％认为，公司只是“敷衍式灵活”（fake flexibility），他们实际上没有获益。

至于工作安排对职员去留的影响，87.3％受访者反映，若必须多天在办公室办公，他们会考虑离职。

除了工作环境，家长也期待收费合理的托儿服务。82.8％受访者会因找不到可负担的托儿服务而考虑辞去工作。

育有一岁多女儿的杨凯琳（32岁，工程师）受访时，赞同工作安排对生育决定有影响。她的雇主允许她能几天在家办公，这样的灵活工作文化让有生育计划的她比较没有后顾之忧。

她说：“当然，育儿开销不小，这也是夫妻会考虑的其中一个因素。但对有了一定经济基础的夫妻而言，工作性质与安排更为关键。我身边一些朋友就考虑在组织家庭前，转到有灵活办公选项的岗位。”

尽管政府通过各种措施打造亲家庭环境，却难以改变我国生育率下滑的趋势。我国去年的整体生育率为0.97，首次跌至1.0以下的水平。

劳资政灵活工作安排要求指导原则将在今年12月生效，制定流程让雇员可提出灵活工作要求。灵活工作安排可包括灵活办公地点、灵活工作时间和灵活工作量。