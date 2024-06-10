任职时亲摸男警员 退休警监认罪

退休警监在任职期间触摸男警员下体，受害警员因为不想惹事而选择沉默，直到警方数年后接获通报后才揭发警监的恶行。也被查出拥有170段不雅视频的退休警监，于星期一（6月10日）在庭上认罪。

曾在新加坡警察部队任职警监的拉玛·尚科星（Rama Shanker Singh，60岁），在去年1月被控五项非礼、一项抵触影片法令和两项通过电子媒介传送猥亵照片与视频的控状。

被告原本否认有罪，却在案件于星期一早上进行审讯时表示有意认罪，案件因此展延至下午让他认罪。

控方将其中四项非礼罪减轻为动用刑事暴力罪，剩余的一项非礼罪则暂时搁置。被告星期一在庭上承认其中三项罪名，余项则交由法官星期三（12日）下判时一并考虑。

两名受害男警员现年分别为42岁和38岁，他们在事发时是全职国民服役警员。

案情显示，在2003年，第一名受害者被安排到宏茂桥警署，在被告的调查部门工作。

2003年的某一天，受害者独自一人在警署的会议室取文件。被告此时走进来把门关上，到受害者背后，开始按摩后者肩膀，说自己对受害者有好感。

被告亲吻受害者的头，还触摸了对方下体。受害者当下感到惊讶和无助，随即离开会议室。

由于被告是自己的上司，受害者担心举报对方会影响自己，导致自己不能顺利完成兵役，他因此决定不报警。

除了这名受害者，被告也曾在2005年至2006年间，对另一名受害者下手。

庭上透露，被告在事发前就向第二名受害者的上司要求，让受害者协助自己出任务。受害者过后与被告乘坐警车离开，被告负责开车，受害者坐在旁边。

行驶途中，被告用手触摸受害者下体，见受害者抗拒后收手。他过后又再伸手触摸受害者下体，但同样被受害者喝阻。

由于被告是上司，该名受害者事后不敢作声，但为此感到羞愧和受辱，不解自己人高马大，为何会允许被告触摸自己。

法庭文件显示，被告在2016年退休。警方则是在2020年接获通报，指被告曾冒犯警员，并在同年12月逮捕被告，揭发了他的罪行。

庭上披露，警方事后也在被告的手机和电脑上提取了共170段不雅视频。

案展6月12日下判。