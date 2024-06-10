研究：全球约1亿3500万人过早死亡与PM2.5污染有关

由本地科研团队领导的一项研究发现，从1980年至2020年，全球约1亿3500万人的过早死亡，与PM2.5悬浮颗粒有关。其中约有710万人来自东南亚。

PM2.5指直径小于或等于2.5微米的悬浮颗粒物，它在大气中滞留时间长，传输距离远，含多种有毒有害物质。这些颗粒来自车辆尾气、工业排放，以及自然现象如野火和沙尘暴等。

为了解PM2.5悬浮颗粒污染对死亡率的影响，南洋理工大学研究人员与其他科研机构开展合作，利用美国国家航空航天局（NASA）的卫星数据，分析地球大气中的细颗粒物水平。

同时，他们也参考了美国华盛顿大学的美国健康指标与评估研究所（Institute for Health Metrics and Evaluation），以及美国国家海洋和大气管理局（NOAA）的数据和气候模型。

研究人员估计，1980年至2020年的40年间，全球约有1亿3500万人因PM2.5污染而过早死亡。单在亚洲，人数就高达9810万人，其中以中国和印度人数最多，分别达4900万人和2610万人。东南亚则有约710万人过早死亡。

所谓“过早死亡”，是指由于疾病或环境因素等可预防或可治疗的原因，导致死亡时间早于平均预期寿命。

气候事件发生年份 过早死亡人数上升14％

研究也发现，在厄尔尼诺（El Nino）现象、印度洋偶极（Indian Ocean Dipole）和北大西洋涛动（North Atlantic Oscillation）等气候事件发生的年份，过早死亡人数会上升14％，即每年额外增加约7000例死亡。其中，这对东南亚的影响最大。

南大新加坡地球观测研究所首席研究员严鸿霖副教授指出，在这类气候事件中，气温升高、风向改变、降水减少，会导致空气状况停滞，污染物在大气中积聚，从而导致PM2.5颗粒浓度升高，吸入后对人体健康特别有害。

严鸿霖说：“这些现象把我们地区变得比较干，我们的空气污染，特别是跨境污染特别严重。在2015年时，污染大概持续了一两个月。”

他强调，研究结果表明，气候变化会使空气污染更加严重。因此，在改善空气污染问题时，必须考虑到气候变化，以保护全球人口健康。

研究：过早死亡案例 三分之一与中风有关

根据研究，1980年至2020年的过早死亡案例中，三分之一与中风有关（33.3％），三分之一与缺血性心脏病有关（32.7％），其余的则与慢性阻塞性肺病、下呼吸道感染和肺癌有关。

南大健康与生命科学高级副校长沈祖尧教授受访时说，由于PM2.5颗粒非常微小，能够进入血管和循环系统，可能导致血管发炎。要是空气污染严重，心脏病和中风风险将进一步提高，这对儿童、老年人以及患有呼吸系统疾病的弱势群体尤其危险。

科研团队将继续深入研究本地空气污染情况，并进一步了解与推测未来气候如何影响PM2.5悬浮颗粒浓度。

沈祖尧也指出，结合环境科学与公共卫生的前沿跨学科研究，可为未来制定更有效的政策提供方向和参考。例如，大医院或需要增加与呼吸道相关疾病的资源和床位。

这项研究由南大领头，与香港中文大学、英国伦敦帝国学院、中国中山大学合作完成。研究结果已于今年4月在环境科学学术期刊《环境国际》（Environment International）上发表。