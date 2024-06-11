叶进国辞去全国雇主联合会会长职务

领导新加坡全国雇主联合会10年的叶进国，在任期届满前突然辞去会长职务。雇联在宣布这消息的声明中也透露，理事会在一次例行的内部审查中，获悉治理程序出现疏失，并已委托外部顾问进行独立审查。

全国职工总会、雇联和人力部都在个别声明中强调，劳资政三方合作不受这事影响。

雇联星期二（6月11日）发布媒体声明，宣布叶进国卸下会长及理事会成员职务。声明也说，雇联理事会在一次例行内部审查中获悉治理程序出现疏失。理事会已迅速聘请外部顾问，对内部程序做彻底审查。理事会要求自己和管理层都遵守最高的治理标准。

雇联答复《联合早报》询问时说，叶进国的辞职星期二生效。理事会目前还没发现这一疏失导致的任何财务影响，也不认为有必要报警。雇联没有说明叶进国辞职是否与疏失有关。

叶进国是新加坡供应链公司叶水福集团的执行主席。他在雇联的声明中说，他理解理事会聘请外部顾问进行独立审查的决定。“审查治理程序总是好的，这样组织就能不断进步，并从弱点中学习和改进。”

雇联声明没有提及疏失细节。鉴于独立审查还在进行，雇联现阶段无法进一步评论，理事会将在调查结果出炉后，商议和决定下一步行动。

据知情人士透露，初步确认内部疏失不涉及欺诈行为。

理事会是雇联的决策机构，理事会成员由会员每两年选举一次。据了解，雇联将在今年9月举行常年大会，届时理事会将改选。

雇联：会长职责暂由理事会成员共同承担

雇联发言人告诉记者，现阶段空置的会长职责，将由理事会成员共同承担，直至常年大会由会员选出新一届理事，再由理事们选出领导层，包括会长。

叶进国是在2014年，从雇联前会长李庆言手中接过领导棒子，并多次连任。他在2022年9月再度成功当选，与其他20名理事一同开始两年任期。由于任期将届满，常年大会将在9月举行，叶进国突然无预警辞职，令外界感到意外。

人力部：促雇联独立审查结束后告知结果

人力部和职总星期二分别就此事发表媒体声明。人力部发言人说，尽管没有迹象显示有关疏失造成财务影响，人力部仍要求雇联在独立审查结束后，尽快告知结果并分享关键文件。人力部之后将评估下一步行动。

“劳资政三方合作模式保持不变。人力部将继续与作为劳资政伙伴的雇联合作，为新加坡推进经济和社会发展目标。”

职总发言人说，自叶进国从2014年9月担任雇联会长后，职总就与他密切合作。在叶进国的领导下，雇联为众多的劳资政三方委员会、工作组做出贡献，倡导企业改善雇员的生活和生计，包括低薪员工、年长雇员、专业人士、经理及执行人员等。

职总也感谢叶进国和雇联对工运的贡献。发言人说：“职总会继续与雇联和人力部共同维护劳资政机制，劳资政三方协作向来是新加坡成功的基石之一。”

雇联目前拥有3300多名公司会员，这些会员共雇用超过80万名员工。