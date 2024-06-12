亲摸男警员且持不雅视频 退休警监判监24天罚2万元

退休警监在任职期间触摸男警员下体，受害警员因不想惹事而选择沉默，直到警方数年后接获通报才揭发警监恶行。退休警监也被查出拥有170段不雅视频，认罪后被判坐牢和罚款。

曾在新加坡警察部队任职警监的拉玛·尚科星（Rama Shanker Singh，60岁），去年1月被控五项非礼、一项抵触影片法令和两项通过电子媒介传送猥亵照片和视频的控状。

被告原本否认有罪，但在案件开审前表示有意认罪。控方将其中四项非礼罪减轻为动用刑事暴力罪，并申请撤销剩余的一项非礼罪。被告星期一（6月10日）在庭上承认其中三项罪名，余项则交由法官星期三（12日）下判时一并考虑。

控方指出，尽管受害者拒绝，被告依旧继续触摸对方，刑罚须发挥阻吓作用，促请法官给予适当监刑。

被告的律师代求情说，被告触摸受害者的时间不长，也已认罪，案发后也没再犯案，恳求法官判处罚款就好。

不过，法官指出，被告滥用职权犯案，最后判被告坐牢24天和罚款2万元。

案情显示，两名受害男警员目前分别为42岁和38岁，事发时是全职国民服役警员。

2003年，第一名受害者被安排到宏茂桥警署，在被告的调查部门工作。

2003年某一天，受害者一人在警署的会议室取文件。被告进入会议室并把门关上，走到受害者身后，开始按摩后者肩膀，说对受害者有好感。

被告亲吻受害者的头，还触摸对方下体。受害者当下感到惊讶和无助，随即离开会议室。

由于被告是上司，受害者担心举报对方会影响自己不能顺利完成兵役，因此决定不报警。

除了这名受害者，被告也曾在2005年至2006年间，对另一名受害者下手。

庭上透露，被告事发前向第二名受害者的上司要求，让受害者协助自己执行任务。受害者过后与被告乘坐警车离开，被告负责开车，受害者坐在旁边。

途中，被告用手触摸受害者下体，见受害者抗拒后收手。他过后又伸手触摸受害者，遭到后者喝阻。由于被告是上司，受害者事后不敢作声，但感到羞愧和受辱。

法庭文件显示，被告在2016年退休。警方则是在2020年接获通报，指被告曾冒犯警员，并在同年12月逮捕被告。警方事后也在被告手机和电脑里起获170段不雅视频。