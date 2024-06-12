武吉巴督老鼠肆虐觅食 窜入屋吓坏居民

武吉巴督组屋区老鼠肆虐，除了在走道上乱窜，还爬入垃圾桶觅食，甚至闯入底层单位吓坏居民。

有网民日前在脸书贴文指，在武吉巴督31街第304座组屋一带看见鼠辈横行，老鼠除了在走道上乱窜，穿梭在盆栽之间，还爬进垃圾桶觅食。

网民说，老鼠一般在晚上出没，也无惧他人，甚至在绿色垃圾桶里跳进跳出，还在垃圾桶里发出声响，吓坏路过的居民。

记者两度走访，住在第302座组屋的麦荣林（33岁，制造业职员）受访说，昨天才有老鼠爬进屋里，过去半个月已见过二、三次鼠踪。

“最近半个月比较严重，平时也看过四五只老鼠横行，主要出现在厨房，每次人出现就跑掉，不过房东并没有做任何防范措施。”

他说，老鼠的体型超过10公分，比刚出生的猫崽还大，相信是沿着水管爬进来，或从大门闯入，虽没有造成任何破坏，但却让他大感恶心，直呼非常不卫生。

另一居民刘女士（40岁）则说，虽然不曾亲眼目睹，但曾在一楼看到老鼠粪便，也在沟渠里发现死老鼠，当时就连忙叫来清洁工清理。

封鼠洞投放毒 当局大力度灭鼠

市镇会和灭虫公司以及政府单位合作，监测、封鼠洞、投放毒饵和灭鼠药，全方位灭鼠。

蔡厝港市镇会受询时说，当局已与灭虫公司以及相关政府单位密切合作，找到了老鼠洞，并投放了诱饵和灭鼠药。同时，当局也在本周展开捕鼠和灭鼠行动，以适当的方式灭鼠。

发言人说，当局展开全面计划，除了先调查和侦测鼠洞，也将根除和减少老鼠，并预防和阻止老鼠的出现。市镇会与灭虫公司每月都会在第304座组屋底层监视周边区域，一旦发现鼠洞，便将于每周至少进行两次灭鼠行动。

此外，清洁工人每天至少两次清理公共空间的垃圾和厨余，并定期清洗垃圾槽、垃圾箱、垃圾箱处理站等。

当局强调，避免老鼠肆虐需要居民和附近业者的协助和合作，妥善处理垃圾，以避免引来老鼠滋生。市镇会已经张贴告示，提醒居民妥善处理垃圾，希望所有人能尽自己的一份力量，保持环境卫生。

完整报道，请翻阅2024年6月12日的《新明日报》。