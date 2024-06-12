华侨银行未来三年 为500理工院生提供实习与培训

华侨银行未来三年将为500名理工学院学生，提供为期18个月的实习和学徒培训。

华侨银行星期三（6月12日）宣布推出OCBC Ignite，未来三年为本地五所理工院的500名学生，提供为期18个月的实习和学徒培训，希望增加理工院毕业生在金融行业的就业人数。

新加坡金融管理局去年推出了理工院金融专才计划（Polytechnic Talent for Finance Scheme），在2023年至2026年间从金融业发展基金拨款，资助金融机构为理工生和毕业生提供实习、学徒计划和学费资助。

华侨银行OCBC Ignite是理工院金融专才计划推出后，首个大规模为理工生提供培训和就业机会的计划。学生将在学院课程最后一年到华侨银行实习，掌握银行业的相关技能和知识。

表现优秀的学生将在毕业后被选入华侨银行，另外在学徒计划下接受为期六个月到12个月的进一步培训和指导。学徒计划结束后，学生将晋升为助理经理级别，担任与大学毕业生同等的职位。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉应邀出席专才计划的推介仪式。他说：“政府刚刚为金管局旗下的金融业发展基金（Financial Sector Development Fund）注入20亿元资金，以加强行业的竞争优势。我们正与所有理工院合作，提供实习和学徒相结合的机会。如果你在18个月期间表现良好，你将获得一份全职、与大学学位相当的工作。实际上，你甚至无须获得学位……但如果你之后决定攻读学位，我们会资助高达一半的学费，顶限为1万元。”

职场实习不算是教育？华侨银行要改变观点

华侨银行集团人力资源部总裁李斐雯受访时说，很多学生认为职场实习不算是教育，但她希望通过这个项目改变这种观点，让他们知道学徒期与大学经历相当，甚至可能更好。

“因为你将与行业专家一起工作，并将所学知识应用于实际问题。不仅获得硬技能，还能培养软技能，例如团队合作、协作和创新。这种经验比大学教育提供的视野更广。”

王俐颖（22岁）是新加坡理工银行与金融系二年级学生，她对这项培训十分感兴趣，她受访时说：“我一直想去银行实习，因为这与我专业所学相关。我希望通过这次实习，开阔视野，学到更多实用的知识，并将课堂上所学的理论应用于实践。”