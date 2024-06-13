获李胡秀妍奖资助 国大团队拟研究兼职工作对退休者影响

随着新加坡逐渐步入超老龄化社会，且国人拥有颇长的平均寿命，年长者的身心健康、活跃养老、妥善看护等议题越发引人关注。

新加坡国立大学科研团队计划开展新研究，调查劳动力市场参与度对退休年长者的社会经济、身体和心理健康方面的影响。

该研究项目将招募约250名年龄在50岁以上的女皇镇居民，让他们从今年7月起的12周里，从事不同强度的兼职工作，并监测与记录他们的睡眠质量、认知能力、财务安全感、与家人的关系质量等各个方面的健康情况。

国大文学暨社会科学院经济系单晓月助理教授受访时说，许多人即使过了退休年龄，仍然有能力且愿意工作，为社会做出贡献。

她指出，研究是让人们了解如何让退休者用更积极的方式来应对老龄化的第一步。“我们希望为他们提供灵活的兼职工作任务，例如担任兼职问卷调查员等，并研究劳动力市场参与是否能改善他们的身心健康。”

研究结束约三个月后，参与者将接受后续调查，除了填写定量的问卷之外，研究人员还将为他们佩戴可追踪心率、睡眠和身体活动的设备。

金英控股（Kim Eng Holdings）创办人李胡秀妍的子女星期三（6月12日）宣布拨款设立李胡秀妍奖（Gloria Lee Woo Award），并将其赠予国大的多个科研团队。上述研究是首批受资助的项目之一。

这个新设立的奖项将用于支持未来几年在女皇镇保健区（Health District@Queenstown），开展多个社会心理健康与福祉相关的科研项目。

黄天生：盼母亲精神得以传承 造福后代

为纪念已故母亲，这笔善款由黄天生、黄天逸和黄嘉乐，以李胡秀妍的名义捐赠。黄天生说：“母亲向来关心他人，我们希望用这份善款回馈国家，让她的精神得以传承，并继续造福后代。”

该奖项在第一阶段还将资助两项研究，包括让30组老中青三代居民在12周的时间里，一同参与各式活动的跨代际社会心理研究。

国大杨潞龄医学院心理医学系何书晖助理教授受访时说，研究将每周为居民举办90分钟的三代同堂活动，例如舞蹈、音乐、园艺等，并侧重观察与分析代际之间的交流与互动模式，以识别和评估影响不同年龄群体心理健康状况的因素。

何书晖指出，随着网络与社媒的发展，跨代际互动呈减少趋势，但此类活动可促进相互理解和培养同理心，减轻社会孤立的不利影响，保障情感健康，培养社区与家庭归属感。

国大文学暨社会科学院马来社会文化研究系拉赫曼（Noor Aisha Abdul Rahman）副教授，则将目光投向低收入家庭的马来族女性看护者的心理健康与社会支持议题。

这项为期一年半的研究旨在了解40名介于40岁至60岁的女性，在承担家庭看护责任时面临的挑战和需求，研究还将设计早期干预措施，减轻她们的负担。

拉赫曼指出，低收入家庭可以利用政府提供的多种服务，但马来族的参与度却不高。“我们想深入探究背后的原因，并为需要帮助的人清除获取服务可能存在的障碍。”