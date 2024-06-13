克兰芝蓄水池拟为脸书开建太阳能光伏田 公众下月5日前可提反馈

本地首个为私人企业建造的蓄水池太阳能光伏系统计划于明年开建，预计2028年前建成。

本地最大太阳能光伏田 面积相当逾150个足球场

规划中的克兰芝蓄水池大型浮动太阳能光伏系统，占蓄水池总面积约21.5%，太阳能板将覆盖112公顷水面，相当于150多个足球场，是本地面积最大的太阳能光伏田。

项目建成后，将为脸书母公司Meta属下信息技术公司Malkoha提供电能。目前，该项目的环境影响评估报告已经完成，公众可在7月5日前，登录网站对该项目提出反馈和意见。



过去几年，新加坡公用事业局陆续在登格（Tengeh）、勿洛和实里达下段蓄水池设置太阳能光伏系统。其中，位于登格蓄水池的本地首个大型浮动太阳能光伏系统，面积相当于45个足球场，可满足我国五个水供处理厂的用电需求。目前，位于实里达下段蓄水池和班丹蓄水池的太阳能光伏田也在建设中。

新加坡经济发展局发言人在答复《联合早报》询问时指出，新加坡作为一个缺少自然资源的国家，替代能源的选项有限，早在2018年，经发局就开始探讨在克兰芝蓄水池建造大型太阳能板，以支持私人领域采纳可再生能源。

克兰芝蓄水池项目产出电能 料占2030年太阳能总发电量约7%

发言人说，克兰芝蓄水池项目的发展情景与本地应对气候变化所做出的承诺相一致，产出的电能将在2030年本地2000兆峰瓦太阳能总发电量中占约7%，为我国实现2050年净零排放目标提供重要支持。

“克兰芝蓄水池太阳能光伏项目也为在本地的企业，提供了一个通过支持可再生能源发展，获得项目开发和提升工程实力的良机。”

据了解，Malkoha将通过比选找到一家开发商，以持有、开发和运作克兰芝太阳能项目。Malkoha会通过签署一项长期合约成为购电协议方（off-taker），以间接方式为该项目提供财政支持。

从2020开始，Ｍeta通过100%可持续能源运营，并已经达到净零排放。克兰芝项目若获批，将为公司在新加坡的运作提供支持。

去年底，当位于新加坡国立大学的全球首个热带数据中心测试平台启用时，Meta是平台首批合作企业之一。Meta工程部主任杨艾伦（Alan Duong）接受《联合早报》采访时曾说，Meta虽已在裕廊西区建立数据中心，但由于人工智能技术发展迅猛，如今数据中心的技术要求已远超2018年的指标。

用电量是数据中心的重要指标之一。根据东南亚咨询平台ASEAN Briefing的统计，新加坡拥有约100个数据中心，耗电量约占全岛的7％，到了2030年预计将达12％。