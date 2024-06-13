我国巴西签适航认证协议 增强飞机适航与生产互认

我国与巴西今年初签定航空安全与规管合作的谅解备忘录后，如今再签署适航认证技术协议，进一步增强在适航认证、生产事务和技术援助方面的相互认可与合作。

新加坡民航局星期四（6月13日）发文告说，当局在国际航空安全会议于美国举行期间，在12日同巴西民航局（ANAC）签订与适航认证（Airworthiness Certification）相关的技术协议。

民航局说，这项协议以双方今年2月在樟宜航空峰会期间签订的谅解备忘录为基础，为双方在航空安全监管方面提供广泛的合作框架。两国也将按此协议，为互相承认航空产品和部件的设计与生产，以及相关设计变更和维修批准，设立认证和验收程序。

此外，协议也包含双边接受适航认证的流程，为飞机和螺旋桨、发动机等部件按照相关证书进出口提供便利。这将大大减少双方有关部门的监管工作重复，为行业节约成本。

协议还为双方针对在役飞机、发动机和飞机部件的设计和生产等关乎安全的问题，提供了沟通和解决程序。

民航局副局长郑忠源说，当局和巴西民航局在巴西生产的E190-E2型客机正式投入酷航的运作后达成这个协议，他对此感到高兴，因为双方都将从中受益。“民航局坚持航空安全的最高标准，并且与志同道合的伙伴合作，尽量在减轻监管负担、降低行业成本的基础上，加强航空安全。”

巴西民航局适航认证部门负责人罗伯特（Roberto José Silveira Honorato）也说，这项技术协议不仅是个正式承诺，更体现了两国民航局在适航领域对彼此能力和技术专长的相互认可。