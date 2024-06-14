曾犯强奸罪坐牢 宠物店老板出狱又伸狼爪

宠物店老板曾犯强奸罪被判监鞭打，出狱不到两年又伸咸猪手，13岁少女视他为关心自己的“叔叔”，他却趁对方一手一只仓鼠时非礼私处，吓得少女借故脱逃。

被告卓南成（53岁，译音）面对四项控状，包括非礼、蓄意伤人和抵触关税法令（Customs Act）的罪行。他不承认非礼罪，经审讯被判罪成。

根据控方的结案陈词，受害人是名13岁女中学生，常光顾被告的宠物店和仓鼠玩，唯有一次向他买了一只仓鼠。

据少女庭上所述，被告友善，让她感到亲近，会日常跟她聊天，且不会叫她消费。

后来，少女养的仓鼠出现皮肤问题，于2020年6月22日下午3时45分左右，为母亲跑腿时，顺道找被告询问仓鼠皮肤问题。被告请她带仓鼠过去以便给予正确的建议，于是少女回家放了东西，再度带仓鼠上门。

被告介绍了一款香粉，但少女母亲说再看看才买，少女谢过被告后准备离开时，后者突然问她要不要看新来的仓鼠。被告接着去取仓鼠，少女坐在一旁的凳子上等。

被告拿来仓鼠宝宝放在少女的左手上，少女的右手一直拿着自己的仓鼠。然后被告坐在她对面的凳子，开始对她上下其手，甚至把手伸入裤管非礼她的私处。

少女不知所措，惊醒后称“得回家了”，把凳子往后一挪，放下仓鼠宝宝匆匆离开，并致电友人告知非礼一事。后来因手机没电，只好向偶遇的学长借手机。

学长供证时说，少女当时声音颤抖地说遭到非礼，他建议她回学校求助，老师转告了她的母亲。

母亲回家的路上致电被告，对方否认非礼一事，她随后报警。

完整报道，请翻阅2024年6月14日的《新明日报》。