图管局办路演和巡回展 教公众如何分辨信息真伪

生成式人工智能创造力无穷，却也让网络信息真伪难辨。为了提高公众在这方面的警惕意识，从本月开始的五个月里，国家图书馆管理局将先后在五个社区中心和至少15个图书馆，举办相关的路演活动和巡回展览。

这系列的首场活动星期六（6月15日）在勿洛心动大厦（Heartbeat@Bedok）展开。为期两天的活动名为“携手共进Be S.U.R.E. ：生成式人工智能与深度伪造（2024版）”，公众可从中学习如何分辨信息、照片及视频等信息的真伪。现场还有社区伙伴为公众提供分辨假信息的小贴士和工具。

活动名称中的“S.U.R.E.”，指的是“来源”（Source）、“理解”（Understand）、“研究”（Research）和“评估”（Evaluate），提醒民众在接到任何新闻资讯时，应采取这四个步骤来判断内容究竟是否可靠，从而制止假新闻传播。

7月至10月 多个地点先后举行

从7月至10月，这个活动将先后在更多社区举行，即榜鹅综合社区中心One Punggol（7月6至7日）、淡滨尼天地（Our Tampines Hub，8月24至25日）、大巴窑建屋局中心广场（9月28至29日）及吉丰民众俱乐部（10月19至20日）。

通讯及新闻部兼国家发展部高级政务部长陈杰豪出席了勿洛心动大厦的活动。他告诉媒体：“科技为人们的生活带来许多便利，同时也衍生出新的诈骗手法，例如，用生成式人工智能制造深伪视频来传播假信息。这项活动能让人们更了解如何在使用科技的当儿，保护自己和家人。”

社区伙伴义工团体“查友”（CheckMate）将从下个月开始与图管局合作，为SURE学习社区举办工作坊。“查友”创办人陈炳文（35岁）受访时说，参与者将可以学习如何使用“查友”的协助，并讨论近期出现的假信息。“查友”用户如果遇到可疑信息，可将之发至“查友”官方的WhatsApp号码，交由义工协助核实信息真伪。

家庭主妇李金美（87岁）参与新加坡数码转型计划办事处（SG Digital Office，简称SDO）的活动已经约三年，每个月也会参加数码工作坊两次。她说：“我一开始对电子支付有所保留，害怕支付错误的金额，但尝试多几次后，就比较有信心了。”

她最近也参加图管局的生成式人工智能工作坊和SURE学习社区，以增进相关知识。“现在科技变化迅速，不学的话就落后了。即使没有使用一些科技，但懂得多一点可以帮助朋友，提醒他们不要受骗，尤其现在的诈骗手法越来越聪明。”