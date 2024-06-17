我国吁俄乌按国际法和联合国宪章 寻求和平持久解决方案

新加坡呼吁俄罗斯停止敌对行动，与乌克兰诚意谈判，以国际法和联合国宪章为基础，寻求和平、持久的解决方案。

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖以总理兼财政部长黄循财特使的身份，过去两天到瑞士出席乌克兰和平峰会。外交部星期天（6月16日）发布她在会上的演讲内容。

沈颖重申我国对国际法和联合国宪章的坚定承诺。她说，国家不论大小，它们的领土完整、政治独立和主权完整，都应得到维护与支持。

正是基于这些原则，新加坡明确谴责俄罗斯入侵乌克兰的行为，因为违反这些原则，对包括新加坡在内的所有国家构成了生存威胁。“我们不是选边站，我们是坚持原则。”

俄乌冲突已进入第三年，不仅破坏基础设施、伤及人命、造成上千万人流离失所，更凸显核安全的潜在风险。今年4月，乌克兰境内的扎波罗热核电站遭无人机袭击。这是欧洲最大的核电站之一，2022年2月俄乌战争爆发后，被俄罗斯控制。此后，核电站多次遭到炮击，引发关注。

作为国际原子能机构成员国和理事会成员，新加坡深切关注核电站安全以及发生核事故的潜在风险。我国支持国际原子能机构总干事保护这核电站的五大基础原则，也支持原子能机构提出在武装冲突中保证核安全的七大关键原则。

沈颖指出，要保证核电站安全的唯一途径，是立即停止在核电站及附近地区展开任何军事活动，同时确保国际原子能机构人员能及时进入核电站。

她强调，各方必须避免核事故发生，因为这将危及乌克兰境内和境外人类及环境。