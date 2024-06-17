华登国际主席陈立武捐300万元 用于设立南大首个AI教授职位

华登国际主席陈立武给母校南洋理工大学捐300万元，为南大设立首个人工智能的教授职位。

风险投资公司华登国际（Walden International）主席陈立武（64岁），1978年毕业于南洋大学物理系。他说： “南大在我心中永远占据着特殊的位置，因为我就是在这里接受的本科基础教育。在领导了全球500多家深度技术初创企业之后，我看到了人工智能的巨大潜力。我希望我的贡献，能够为南大推出更多改变世界的突破性人工智能解决方案铺平道路。”

根据南大文告，陈立武在上星期五（6月14日）参访南大时宣布了这项捐赠。这笔捐款将用于设立一个新的人工智能教授职位，这也是南大第一个在人工智能领域的教授职位，旨在吸引最优秀人才，支持南大计算机与数据科学学院的研究和教育发展。

新设立教授职位 将助推动尖端AI研究和吸引顶尖人才

这一新设立的教授职位将聘请一位世界级的学者，在南大计算机与数据科学学院任职五年，不仅推动尖端的人工智能研究，受聘的教授还将帮助学校吸引顶尖的研究人员、教师和博士后学生。

南大副校长（人工智能与数字经济）、计算机与数据科学学院院长翁之昊教授说： “人工智能将成为推动数码经济发展的主要引擎，因此，在我们继续推进人工智能技术的研究、开发和应用以造福社会的过程中，顶尖的人工智能人才至关重要。该教授职位将有助于把最优秀的人才吸引到南大，培养一个充满活力的生态系统，鼓励创新，加速跨学科研究，并为培养未来的人工智能人才创造一个蓬勃发展的环境。”

计算机与数据科学学院8月迎首届学生

计算机与数据科学学院于今年2月启动，提供全面的计算机学位课程，以培养人工智能专家，如人工智能与社会学士学位，将于今年8月迎来首届学生。

此外，随着人工智能的普及，南大也开设了一门新的人工智能辅修课程，将从8月起向所有本科生开放，以帮助更多的学生在其他学科中应用人工智能和数据科学。