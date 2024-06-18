零用钱怎么花怎么省 星展志愿者为学生办理财通识课

今年11岁的法蒂哈（Fatihah Najwa Binte Ashraf）星期二（6月18日）在学生托管中心首次上理财通识课程，学会如何把零用钱存起来，并花在需要的地方，以及电子支付的相关知识。

法蒂哈说：“我今天学到了很多东西，比如怎么存钱，怎么好好地用钱。合理花钱很重要，如果不这样做的话，以后我们就没钱去买食物之类的必需品了。我们花钱之前应该要多想一下。”

法蒂哈也说，会把这些知识教给八岁的妹妹和其他家人。妹妹有时想买东西，却发现自己没有足够的钱，法蒂哈想帮助妹妹建立理财意识，不要乱花钱，而是好好存钱，规划使用，购买真正想买且需要的东西。

课程内容分三部分：存钱、合理花钱及电子支付

该理财通识课程是星展银行与勿洛关爱新加坡义工综合中心的合作计划之一。在计划下，星展银行“People of Purpose”志愿活动的志愿者，为勿洛7oaks学生托管中心的高年级小学生组织的免费课程，共有九名来自星展银行的志愿者和25名学生参与。通讯及新闻部兼国家发展部高级政务部长陈杰豪星期二受邀参观课程。

课程内容分三部分，分别是存钱、合理花钱（Spend wisely）以及电子支付。每名志愿者会带领一个两至三名学生的小组，根据课程手册上的系列有趣活动，教学生分辨买东西时什么是“想要的”，什么是“必要的”，以及如何存钱，如何规划和购买真正想要且需要的东西，以及如何使用Paylah!等电子支付应用等。

上课的学生都非常积极地同这些志愿者互动，深入探索相关理财知识。

勿洛7oaks学生托管中心高级主管扎莱哈（Zaleha Ahmad）说：“我们知道赚钱的辛苦，但学生或许太小了，不懂这些。希望今天的课程可以让他们对钱有概念，珍惜它并学会存钱和合理的花钱，培养良好的习惯。

“这里有一半的孩子来自需要经济援助的家庭，课程也开放给普通家庭的孩子，我认为这些理财知识对每个孩子来说都是非常重要的。”

星展银行财务理财规划部门主管陈勉孜指出，理财通识教育可以让学生尽早养成财务健康的生活习惯，有助他们实现自己的短期和长期目标。