关爱动物协会：受油污影响动物或更多

漏油事故对不少动物造成影响，关爱动物研究协会目前拯救了两只受油污影响的动物，当中一只不幸死去。协会预计下来或会接获更多类似通报，并促请公众务必联系协会，不要自行为这些动物治疗。

关爱动物研究协会（ACRES）联合首席执行长卡莱（Kalai Vanan）答复《联合早报》询问时透露，他们拯救的两只动物都是白领翡翠（Collared Kingfisher），分别在南部岛屿和吉宝地区获救。

一只全身沾染油渍的白领翡翠。（关爱动物研究协会提供）

其中一只翡翠鸟星期天（6月16日）晚上死去，卡莱说，当中可能有不同的因素，但脱水和压力是主要死因。

卡莱认为，事故对动物的影响范围可能比目前所见更广，未来几天或有更多动物受影响。“关爱动物研究协会目前所知道的案例大多是陆地动物如水獭和蜥蜴以及鸟类。我们还不知道漏油事故会对海洋动物造成什么样的影响。”

卡莱也呼吁公众发现受油渍影响的动物时，直接联系关爱动物研究协会，并建议公众不要尝试自己清理这些动物。

关爱动物研究协会从翡翠鸟嘴中清理出的油渍。（关爱动物研究协会提供）

本地保育组织：盼当局评估漏油事故作业程序 日后更好控制油污扩散

本地海洋生态保育组织Marine Stewards创始人叶怡秀则希望，当局能重新评估漏油事故的相关标准作业程序，探讨以后能如何更好地制止油污扩散。

她指出，事故目前已对一些鸟类、水獭、蜥蜴、鱼以及蛇造成了直接影响，但长期的生态影响还有待观察。“随着时间的推移，油污会消散和降解，可能会影响海洋栖息地和野生海洋动物。”

海洋生态园之友（Friends of Marine Park）主席孟瑞隆注意到，漏油事故发生时，公众在社交媒体平台上的反应，大多是在讨论能如何帮助清理油污，如何拯救动物等。

但他提醒，专业人士才是领导清理工程的主力，并促请有意成为义工的公众以安全、有效的方式为清理工作做出贡献。