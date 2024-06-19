徐芳达：船只碰撞与港口拥堵无关 应急措施速启动400公吨燃油仍随浪潮扩散

巴西班让码头的船只碰撞事故与我国港口拥堵无关，海事及港务管理局接获通报后马上启动应急措施，但仍约400公吨的低硫燃油随潮汐流扩散至附近海岸。

上星期五（6月14日）下午，悬挂荷兰国旗的挖泥船VOX MAXIMA撞上悬挂新加坡国旗的加油船MARINE HONOUR，导致我国多处水域出现大片油渍，清理油污的工作已经持续多日。

初步调查：涉事船引擎和操舵突失灵造成

交通部长兼财政部第二部长徐芳达星期二（18日）在脸书发文说，有关的调查工作仍在进行，但初步调查显示，事故是因涉事挖泥船的引擎和操舵突然失灵所导致。“这不是港口拥堵引起的，因为我国港口水域和锚地并不拥堵。”

他说，至于较早前有集装箱船只延误入港，那又是不同的情况，是因为集装箱船只同时抵达港口造成的。

徐芳达透露，撞船事故发生在上星期五下午2时18分，海事局四分钟后接到通报，下午2时33分便启动应急措施，以阻止燃油进一步泄漏，并对已流入海的油污喷洒消油剂。

“这对于防止油污硬化十分重要，若油污硬化，将导致之后的海上和陆地清理工作愈加困难。海事局的承包商也在受损船只周围设置围油栏，避免油污进一步扩散。围油栏可减缓但不能完全避免油污扩散，一些油污因此可能被潮汐流和海浪，带到围油栏的上下方。”

徐芳达说，新加坡海事及港务管理局仍需时间完成全面调查，并逐步清理油污。他吁请公众和受影响的商家谅解，当局会尽力和尽快完成清污工作。

I would like to express my appreciation to colleagues from Maritime and Port Authority of Singapore - MPA, National... Posted by Chee Hong Tat 徐芳达 on Tuesday, June 18, 2024

海事局：当务之急确保船只船员安全 防更多燃油泄漏

海事局星期二早上邀请本地媒体出海，观察清理油污的工作。

两艘涉事船只目前分开停泊在西部锚地，以接受进一步调查。被撞的加油船MARINE HONOUR的船体中间一段明显凹陷，肇事挖泥船VOX MAXIMA的首舷沾染了黑色油渍。

肇事船只是悬挂荷兰国旗的挖泥船VOX MAXIMA，它的首舷沾染了黑色的油渍。它和被撞的加油船目前在不同停泊处，以接受进一步调查。（陈斌勤摄）

海事局港口主任钟嘉泉受访时说，发生漏油后，当务之急是确保船只和船员的安全，并防止更多燃油泄漏。虽然当局迅速启动了应急措施，但受潮汐流影响，一些油污仍扩散至我国南部的海岸。“海面上的油污流动性高，会继续随着潮汐流变化而漂流，这是清理工作的难点。”

据观察，由两艘应急船拖动的防溢流装置（current buster）缓慢航行，用围油栏将油污围堵，一次可聚拢多达五公吨的油污。沿岸部署的撇油器（skimmer）则半浮在水面，将被围堵的油污撇到容器中。

海事局说，为了更好地识别潮汐和油污流向，当局出动无人机和观测卫星俯瞰水域。

圣淘沙三海滩受影响 西乐索有望最早重开

据了解，圣淘沙的三个海滩中，西乐索海滩所受影响程度最低，有望最早重开。

当局至今已动用18艘漏油应急船、装置了1500米的围油栏，并部署两个防溢流装置、三个撇油器和三台无人机。接下来几天，当局还会部署多1600米的围油栏和一个防溢流装置。

新加坡港口是世界第二繁忙港口，对于我国海港目前应对漏油事故的措施和资源是否充足，钟嘉泉说，海事局会进行风险评估，以了解各种可能发生在我国水域的情况。海事局其实已同本地打捞公司签订协议，可随时提供必要资源。“我们会密切关注并定期举行演习，也会审查现有程序和设备是否能应对类似或更糟糕的情况。”