南洋理工与SMRT合办新专业文凭课程 培养铁路行业人才

南洋理工学院和SMRT宣布联合开设两门专业文凭课程,以进一步培养我国交通和铁路行业的人才。

这两门新课程是工程专业文凭 (公共交通运营)(Diploma in Engineering(Public Transport Operations))和零售业务新技能资格专业文凭(WSQ Diploma in Retail (Retail Operations)),后者的学员也会同时获得完成运输服务证书(Certificate of Completion in Transport Service)。这两门课程中超过四成的内容由SMRT共同开发。

工程专业文凭 (公共交通运营)为部分时间课程,将于10月开课,为期两年半;SMRT的在职员工可申请报读提升技能,有意加入铁路行业者也可报名。

这门课程将利用虚拟实境等科技,让学员为现实生活中的任务做好准备,例如救援困在电梯的乘客,以及应对地铁轨道故障。

零售业务新技能资格专业文凭课程将于7月开课,学员在一年内上八门课,共20天。开课的第一阶段只开放给SMRT职员参与,之后会开放给公众申请,日期未定。

南洋理工学院市场与终身学习高级处长陈翊旻与SMRT地铁营运高级副总裁揭育文星期三(6月19日)签署合作协议。

陈翊旻说,SMRT在我国交通基础设施中发挥着至关重要的角色,因此有必要展开合作,让SMRT职员掌握技能和知识。“他们不仅能够了解最新情况,而且还能超前掌握相关知识和技能,从而在各自的岗位上取得优异成绩。”

揭育文说,工程专业文凭能让职员将所学知识运用到工作中,零售业务文凭课程则会深化学员在卓越服务领域的知识。

肯特岗地铁站副站长索利欣(Solihin Bin Manap,37岁)有兴趣报读工程专业文凭 (公共交通运营)课程。他受访时说,工作了13年,离念书的日子已经很长的时间,如今希望提升自己,扩大事业发展的机会。

SMRT巴士行政高级主管祖尔雷纳(Zulrena Mohamed Osman,52岁),有意报读零售业务文凭课程。她目前在克兰芝车厂工作,拥有12年经验。她受访时说:“我在工作上经常需要与巴士车长和乘客互动交流,希望报读零售业务文凭课程,加强自信和自我提升。”