分析师：女皇镇、加冷黄埔、裕廊东和淡滨尼预购组屋项目料需求强劲

本月的预购组屋销售活动是10月新组屋分类框架实施前的最后一轮销售活动，分析师预计，本次销售活动中，靠近地铁站的预购组屋项目将非常抢手，女皇镇、加冷黄埔、裕廊东和淡滨尼项目需求会强劲。

橙易集团（OrangeTee Group）首席研究与战略总监孙燕清预计，女皇镇的Holland Vista需求将强劲，因为附近便利设施较多，且靠近荷兰村地铁站。“这对于符合条件的买家来说，可能是以较低成本在黄金地段购房并享受发达地区生活优势的好方法。”

ERA产业主要执行长林东荣同样认为，这个预购组屋项目，由于靠近荷兰村和波那维斯达地铁站，加上该区已超过10年无公共住房供应，因此预计需求将非常高。

至于加冷黄埔的两个项目，合登集团高级数据分析总监李思德预计需求强劲，首次申请的家庭的申请率预计介于1至2。与此同时，希望在这个黄金地段长期居住的二次申请家庭不少，申请率应该达20。

林东荣指出，加冷黄埔的两个项目位于其他中央区（RCR）的新社区，靠近三个地铁站，乘坐地铁前往市区仅需15分钟。它们也是这一带60年来的首个组屋项目。

李思德预计，裕廊东Teban Breeze四房式首次申请家庭的申请率可能介于2至3，淡滨尼Tampines GreenTopaz的四房式首次申请家庭的申请率可能介于1至3。

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究师麦俊荣建议购房者，不要指望在黄金地段模式（PLH）下推出的预购组屋，能为自己带来更高的资本收益（capital gain）。

他以本次销售活动中在黄金地段模式下推出的三个项目与淡滨尼的Tampines GreenTopaz相比，考虑到黄金地段模式的三个项目的津贴回收率（subsidy recovery rate）调高到9%，假设14年后的组屋转售价上涨63.9%（以过去14年的涨幅为依据），即使在扣除9%的津贴回收后，黄金地段模式项目的资本收益仍高于淡滨尼项目。然而，购买淡滨尼项目的买家将享有131.1%的资本收益，比上述PLH项目的百分比资本收益更高。