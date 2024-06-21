本地多所大学新学年上调宿舍费

因运营成本增加，本地多所公立大学将在新学年上调学生宿舍收费，涨幅介于7%至36%。

除了新加坡科技设计大学2月宣布将在新学年调高宿舍费，其他大学也向《联合早报》确定将在新学年调高收费。

新科大15年来首次上调宿舍费

新科大将在9月上调宿舍费，幅度介于9%至36%；这是新科大15年来首次上调宿舍费。

据了解，新科大学生宿舍的双人房每月收费从约363元涨至396元，单人房则从约447元涨至608元。

新科大市场推广及传讯处首席通讯官陈爱玲日前受询时说：“这不是一个容易的决定，但在通货膨胀和运营成本不断上涨的情况下，这是必要的。”

她说，大部分的本科生住在双人房，双人房收费上调约9%，单人房上调36%。前两个学期住校的新生可享有九折优惠。

陈爱玲强调，有经济困难的学生可以向校方求助，目前有约3%的住校生寻求援助。“校方会持续与学生领袖保持密切合作，以确保需要帮助的学生受到照顾。”

新大今年8月增加收费

新加坡管理大学六年来未曾上调住宿费，如今也决定在今年8月增加收费。新大发言人受询时说，位于布连拾街（Prinsep Street）的学生宿舍8月起收费将上调约12%，不同房型每月收费上调64元到84元不等。例如，小单人房由每月631元涨至707元，大单人房由701元涨至785元。

新大发言人说，为了让学生能够负担得起住宿费，布连拾街的宿舍费六年保持不变。可是，冠病疫情后劳动力市场紧张，保洁和设施管理方面的运营成本增加，所以学校决定上调宿舍费。

南大和国大住宿费将调升7%至9%

南洋理工大学和新加坡国立大学的住宿费则将调升7%至9%。

从8月起，南大的宿舍费将上调约7%至9%，不同房型每月收费涨31元至68元不等，到了明年8月，宿舍费会再上调7%至9%。

南大发言人受询时说，近年来学生宿舍的运营成本大幅上涨，因此校方决定分阶段上调宿舍费。校方已于今年3月通知学生，以便他们提前做好财务规划。发言人说，为了帮助本科生应付这笔开销，校方将尽力确保每年涨幅不超过50元，并鼓励需要经济支持的学生向学校申请援助。

南大的大二学生何源峰（22岁）说，他住在无空调、无独立卫浴的单人房，这个房型下学期的收费将上调40多元至549元。

他说，由于学校远离市中心，因此他选择住校以减少通勤时间。“物价上涨，学校增加宿舍费是可以理解的。希望学校在上调费用后，也能够对宿舍楼的设施进行升级和维护。”

国大今年8月入学的新生，住宿费将比现在的收费标准增加约7%至9%。

国大发言人受询时说，校方自2020年起实施新的收费标准，为新生列出未来五个学年的固定宿舍费。

以国大乔治王子公园宿舍（Prince George’s Park Residences）没空调的B房型单人房为例，今年入学的新生每周住宿费为165元，收费将逐年上涨，到第四学年增至每周205元。2022年入学的新生入住同一个房型的收费为每周148元，今年为153元。

国大发言人说，国大提供四种住宿选择，可容纳约1万1000名学生。校方决定上调住宿费，除了因为能源和运营成本增加外，也是为了对宿舍设施进行必要的基础设施升级、改进和维护，包括保洁和安保。校方将为有需要的学生提供各种经济援助，包括宿舍费、膳食和其他日常开支等。