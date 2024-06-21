开马赛地两度冲向送餐员 男子监六周

马赛地男驾驶涉鲁莽开车两度驶向送餐员，经审讯被判坐牢六周。法官指他总责怪他人，怪送餐员、警察，甚至怪到场采访的记者，却没意识到自己罪行的严重性。

这起事件发生在去年2月2日下午1时57分，地点是大巴窑4巷第29座组屋附近，靠近胜利家庭中心（Victory Family Centre）教会的支援中心。

《新明日报》之前报道，红色马赛地的男驾驶李玉儒（32岁，音译）被控两项鲁莽行为危害他人安危的罪状，他不认罪，案件经过审讯后他被判罪成。

根据控方的结案陈词，被告当天行驶在大巴窑4巷，送餐员陶菲克则骑着电动脚踏车在同一区出现，当时正在送餐。

当陶菲克经过大巴窑4巷马路往胜利家庭中心去时，被告没有让路，驶过陶菲克，险些撞到对方。

陶菲克气得追上被告，要被告停下车来解释，边走向被告的车，边飙脏话。被告没有下车，陶菲克继续喊骂，被告于是报警。

等待警方前来时，陶菲克仍继续喊骂，被告为此越来越气，想阻止对方喊骂及触碰他的车子，又不想下车，于是想把车往前开，欲吓走陶菲克。

于是，他倒退车子再往前冲向陶菲克，陶菲克立即闪开。被告接着又倒退，调整车子面向陶菲克后，再次出击，所幸陶菲克再次成功躲开。

被告星期四（6月20日）求情时说，希望法官考虑判他短期拘留。法官回应指短期拘留是给有改造潜能的罪犯，但被告由始至终都怪罪他人，包括陶菲克、警察，甚至到场采访的记者，没有体现一丝悔意。

法官指被告全程否认罪行，因此不认为短期拘留应作为被考虑的刑罚选项之一。

法官最终判被告坐牢六周，以及吊销各级驾照六个月，并希望被告能从中吸取教训，学会更好地控制自己的情绪，懂得如何应对周围发生的事，以及能够看清现实。

完整报道，请翻阅2024年6月21日的《新明日报》。