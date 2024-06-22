涉用假金元宝行骗 三男子落网面控

沉寂了多年的金元宝骗案又来了！三名中国籍男子涉嫌以这种谎言和布局——声称在本地挖到金元宝却带不出国，要找人代为保管，卷走受害者4000元的“抵押金”。

新加坡警察部队星期五（6月21日）发文告说，警方于星期三（19日）下午约3时15分接到报案，指一名女子被骗走4000元。初步调查显示，女子于当天下午约1时在丹戎巴葛道拉实街（Tras Street）与两名男子碰面，对方之后声称在本地某处挖到金元宝。

两名男子话锋一转，称想把金元宝带回中国，但不清楚法律程序，因此请求女子代为保管，同时支付现金当作抵押。他们还展示了一份中文撰写的老旧“遗嘱”，以及一小块金元宝。

到当铺验金取得女子信任

三人之后来到余东旋街的金铺，验明金元宝的真伪。结果显示，手上的那块元宝是真品。两名男子随后收回该元宝，再把其他数个金元宝转交给女子并让她付款。

当女子再到同个金铺查验其余的金元宝时，赫然发现都是假货。然而，两名男子早已离去，女子于是当即报警。

经过调查，中央警署的查案人员锁定两名男子的身份，星期四（20日）在阿里哇街（Aliwal Street）逮捕了他们。警方循线逮捕另一名同伙，并起获了80多个迷你金元宝和六个迷你金佛像。

警方起获的迷你金佛像。（新加坡警察部队提供）

三名男子分别面对一项欺诈罪

根据法庭控状，三名中国籍被告温彦春（51岁）、朱晓远（51岁）和康守明（62岁），于星期六（22日）被控上法庭，分别面对一项欺诈罪名。

控状指康守明在星期二（18日）打电话约女受害者出门。隔日，再由另两名被告与受害者碰面，之后涉嫌串谋欺骗她，以为30块金元宝是真品，并支付4000元。

根据刑事法典第420节条文，欺诈罪名若成立，可面对最长10年的监禁和罚款。三名被告目前都还押在中央警署，案展下星期五（28日）过堂。

多年来多起相似案件

本地多年前也曾发生假金元宝骗局，行骗剧本雷同，骗徒一般攀关系说自己同姓或同乡，假称“挖到宝”却带不出国，一步步劝说受害者低价买下。

2019年12月，83岁商人坠入圈套，以12万元买下一个装着159个金元宝和六尊金佛像的瓮。

2014年11月，三名中国籍男子试图欺骗本地殡葬业者郑海船，甚至当面锯开一个金元宝给郑海船检验，但没有得逞。郑海船报警提供线索，警员埋伏后逮捕三人，各被判坐牢20个月。2013年和2011年也有发生类似骗案。（人名译音）