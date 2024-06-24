有人非紧急却坚持送院 民防救护人员吁公众负责任拨打995

有人轻微受伤嚷着要紧急送院，有人情况不妙却拒绝送院治疗。新加坡民防部队救护人员须时刻应用专业能力，在拯救生命的同时，不浪费宝贵的医疗资源。

2023年初的某一天，滨海湾消防局救护人员蔡增辉上士的团队接获紧急电话，为一名独居的年长者提供紧急医疗服务。

蔡增辉说，打紧急电话的是上门照顾独居长者的一名义工，因发现男子似乎有中风的迹象后，为了安全起见，打了995热线。他和队员为独居长者进行了详细的检查后，发现长者的确有轻微中风，应该紧急送院以进行详细的检查。

不过，当长者知道要被送去医院后，极力反对，坚持不肯去。

“我们耐心地劝导对方，解释为什么一定要送他去医院进行详细的检查和治疗。我们和义工也着手联络他的亲人，前后花了约一个小时，才成功说服他入院。”

蔡增辉说，他到场时的首要任务是评估任何潜在的危险，以减低可能面对的风险，确保团队和病患的安全。“接着，我会彻底检查病人的情况，并采取相应的程序，确保他们的情况稳定。根据病患条件，我们也可能立即采取急救措施，或提供必要的紧急药物等。”

驻守在民防部队行动中心的紧急救护行动专业人员王苏珊二级准尉，主要工作是协助前线人员的日常运作，并帮助他们和医院执勤医生取得联系，为病患提供更针对性的帮助，或让医生了解病患的情况。

2022年的某一天，王苏珊接到救护人员来电询问，一名女病患到医院看医生后，拿了转介信要到另一家医院看专科医生。

“这名女病患无法截到德士，就拨打995让救护车送她到另一家医院。救护人员抵达后检查她的状况，确认并非紧急，向她解释情况，也告诉她非紧急个案的费用。”

然而，女病患非常坚持要救护车送她到另一家医院，“最终，救护人员为了避免节外生枝，浪费更多时间，还是将她送到另一家医院”。

非紧急个案由民防救护车送院 不会优先治疗或看诊

王苏珊提醒，由民防部队救护车送入院的非紧急个案，收费为274元。相较之下，多数的私人救护车只收取90元至260元的费用。

此外，一些人会以为由民防部队救护车送入院的病患，即使非紧急，也会获得优先治疗或看诊的机会。

王苏珊说：“其实，这个想法是不正确的，因为医院会根据病患的情况进行分类，以决定哪些病患会优先获得治疗。由民防部队救护车送入医院的病患，并不保证会获得优先救治。”

蔡增辉和王苏珊呼吁公众负责任地拨打995寻求帮助，将资源留给有需要的人。若是非紧急电话，民防部队将给予相应的建议，但如果持续恶作剧骚扰，将转交新加坡警察部队处理。