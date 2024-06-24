紧急医疗电话通数去年比前年减少 仍比疫情前高三成

冠病疫情结束后，紧急医药服务电话通数有所下降，但仍比2019年高出三成。

民防部队紧急医药服务处总医务官洪德瀚上校（医生）接受《联合早报》访问时说，民防部队2023年共接获24万6832通紧急医药服务电话，虽然比2022年的25万6837通减3.9个百分点，但仍比2019年高出三成。

“尽管冠病疫情已进入地方流行病阶段，但随着我国人口迅速老龄化以及人们患有更复杂的慢性疾病，预计紧急医药服务电话需求将保持，并在将来上升。”

他说，公众拨打“995”求助电话后，民防部队行动中心的接线员会通过初报病情制度（Advanced Medical System Protocol）进行分诊（triage）或鉴定案件的紧急程度。“这个制度包含一系列简单且具针对性的问题，可以在很短的时间内尽可能有效地评估病情的严重性和紧迫性。”

通过这样的做法，民防部队能优先为需要帮助者，例如生命受到威胁的个案提供即时且必要的帮助。“例如，对于心脏骤停的个案，民防部队会增派消防车等器材，放更多人力为病患进行高性能的心肺复苏，提高生存机会。较不紧急的个案仍会获得救护人员的照顾，但反应时间预计会较慢。”

因此，洪德瀚劝请公众负责任地使用紧急医疗服务，只有在面对紧急情况时才拨电995求救。

前线救护人员执勤时遭粗暴对待 去年增至38起

洪德瀚也透露，前线救护人员执勤时遭粗暴对待的事件从2022年的29起，上升至去年的38起，增幅为37％。

他强调，当局绝不容忍这类行为，所有案件都将交由警方调查。“无论晴天或雨天，救护人员24小时随时待命，这不是容易的事。我们希望公众能尊重和感激救护人员的付出，支持他们履行保护和拯救生命与财产的使命。”