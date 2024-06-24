政府将与利益相关团体协作 拟定行动保护及恢复沿海栖息地

漏油事故对自然生态造成影响，政府将与绿色组织、科学专家和高等教育学府代表等，共同拟定未来六个月及后续的行动计划，保护和恢复沿海栖息地。

国家发展部长李智陞上星期五（21日）连同交通部兼永续发展与环境部高级政务次长马炎庆，与包括社区和自然团体、科学界、兽医界、高等教育学府和基层等30个利益相关团体在内的代表开会，讨论下一阶段如何处理油污对沿海栖息地和海洋生物的影响。

李智陞星期一（24日）在联合记者会上说，与会者提出了一些很好的建议，主要涵盖五大方面，包括透过利益攸关团体网络传播信息、动员海滩清理小组和学生等更广泛的伙伴进行清理和公民巡逻工作，以及设立沟通渠道和提供教育材料，加强野生动物救援和恢复进程。

与会者也建议进行影响评估和调查，以监测对野生动物和生物多样性的影响，还有与科学界合作研究漏油事件对生物多样性更长期的影响。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达（左起）、永续发展与环境部长傅海燕和国家发展部长李智陞星期一在记者会上强调，漏油情况可能会继续出现变化，应做好应对不确定性的准备。一些滞留的油污可能在稍后再次浮出水面。（谢智扬摄）

李智陞说，政府希望运用这些团体的知识、专业技能和经验，共同努力更有效地应对问题。他们也将共同制定行动计划来保护和恢复沿海栖息地。

油污对生态环境影响 或数周至数月才显现

油污对生态环境所形成的影响不一定会立即显现。李智陞说，珊瑚、海草和海星等敏感物种可能几个星期或几个月后才看得出有影响，例如在产卵期。

他指出，我国七年前发生波及乌敏岛仄爪哇湿地的重大漏油事件，虽然本地栖息地相对坚韧，但仍耗时几个月才恢复。

丹那美拉潮间带栖息地2010年受漏油影响，监测研究显示，海草和珊瑚礁一年后才开始恢复，如今已看不出有影响的迹象。

李智陞说，国家环境局评估受影响的地区安全并可以对外开放后，他们将与伙伴合作进行恢复工作，包括沿海清理活动、海滩巡逻、野生动物恢复工作和栖息地调查。

永续发展与环境部长傅海燕在记者会上说，清理工作的最后阶段将须要清除沙子里的焦油球，也就是小块的凝固油污。“为避免去除太多未受污染的沙子，这很可能会用到耙子和筛子，而不是铲子。”

油污在沙子里凝固成焦油球，当局有意动员义工协助清除受影响海滩的焦油球。（永续部提供）

傅海燕说，在确保安全的情况下，他们计划动员义工与清洁人员一起清除焦油球，让更多工作人员可以进行清洁岩堤等专业工作，加速开放海滩。

超过1500公众报名 协助油污管理工作

超过1500名公众已踊跃报名协助油污管理工作，另有超过2000人表示有兴趣了解最新情况和未来的志愿服务机会。

目前已有400名义工接获动员，与国家公园局人员一起巡逻东海岸和西海岸公园、提醒公众远离受影响的海滩，或协助通报油渍和浸染油污的野生动物等。考虑到清洁工作的复杂程度和安全问题，义工并未直接参与实际清洁行动。

受影响的沙滩至今清除了约550公吨被油浸泡过的沙子和碎石。这些浸油沙子会运送到有毒工业危废收集商的处理厂，经由热解吸装置蒸发沙子中的油和水。

沙子会再进行分解和热解，使含油量减至重量的0.1％，随后可能重新用于工业和其他用途。回收的油则可以转化成产品再出售。