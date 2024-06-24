政府将与利益相关团体协作 拟定行动保护及恢复沿海栖息地

漏油事故对自然生态造成影响，政府将与绿色组织、科学专家和高等教育学府代表等，共同拟定未来六个月及后续的行动计划，保护和恢复沿海栖息地。
国家发展部长李智陞上星期五（21日）连同交通部兼永续发展与环境部高级政务次长马炎庆，与包括社区和自然团体、科学界、兽医界、高等教育学府和基层等30个利益相关团体在内的代表开会，讨论下一阶段如何处理油污对沿海栖息地和海洋生物的影响。
李智陞星期一（24日）在联合记者会上说，与会者提出了一些很好的建议，主要涵盖五大方面，包括透过利益攸关团体网络传播信息、动员海滩清理小组和学生等更广泛的伙伴进行清理和公民巡逻工作，以及设立沟通渠道和提供教育材料，加强野生动物救援和恢复进程。
与会者也建议进行影响评估和调查，以监测对野生动物和生物多样性的影响，还有与科学界合作研究漏油事件对生物多样性更长期的影响。
李智陞说，政府希望运用这些团体的知识、专业技能和经验，共同努力更有效地应对问题。他们也将共同制定行动计划来保护和恢复沿海栖息地。
油污对生态环境影响 或数周至数月才显现
油污对生态环境所形成的影响不一定会立即显现。李智陞说，珊瑚、海草和海星等敏感物种可能几个星期或几个月后才看得出有影响，例如在产卵期。
他指出，我国七年前发生波及乌敏岛仄爪哇湿地的重大漏油事件，虽然本地栖息地相对坚韧，但仍耗时几个月才恢复。
丹那美拉潮间带栖息地2010年受漏油影响，监测研究显示，海草和珊瑚礁一年后才开始恢复，如今已看不出有影响的迹象。
李智陞说，国家环境局评估受影响的地区安全并可以对外开放后，他们将与伙伴合作进行恢复工作，包括沿海清理活动、海滩巡逻、野生动物恢复工作和栖息地调查。
永续发展与环境部长傅海燕在记者会上说，清理工作的最后阶段将须要清除沙子里的焦油球，也就是小块的凝固油污。“为避免去除太多未受污染的沙子，这很可能会用到耙子和筛子，而不是铲子。”
傅海燕说，在确保安全的情况下，他们计划动员义工与清洁人员一起清除焦油球，让更多工作人员可以进行清洁岩堤等专业工作，加速开放海滩。
超过1500公众报名 协助油污管理工作
超过1500名公众已踊跃报名协助油污管理工作，另有超过2000人表示有兴趣了解最新情况和未来的志愿服务机会。
目前已有400名义工接获动员，与国家公园局人员一起巡逻东海岸和西海岸公园、提醒公众远离受影响的海滩，或协助通报油渍和浸染油污的野生动物等。考虑到清洁工作的复杂程度和安全问题，义工并未直接参与实际清洁行动。
受影响的沙滩至今清除了约550公吨被油浸泡过的沙子和碎石。这些浸油沙子会运送到有毒工业危废收集商的处理厂，经由热解吸装置蒸发沙子中的油和水。
沙子会再进行分解和热解，使含油量减至重量的0.1％，随后可能重新用于工业和其他用途。回收的油则可以转化成产品再出售。