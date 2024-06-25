于加冷大道阿裕尼路交界处 政府售地计划首次保留现有厂房供活化

加冷的一座旧厂房将获得保留，通过妥善的规划使用，重新焕发活力。这是政府工业售地计划首次保留出售地段上的现有厂房，并规定发展商必须将它活化再用。

如果这块地成功重新发展，周围组屋区的居民会有一个新的休闲地点购物和用餐。

获保留的是一座建于1980年代的三层楼高陈列室排屋厂房（terrace-showroom type factory cluster），共有八个单位。它是本地硕果仅存的三层楼高的同类型厂房。这次试点测试除了能保留这块工业用地的历史与文化意义，也能环保减碳。

政府工业售地计划（IGLS）今年上半年的最后一幅正选地段于星期二（6月25日）推出。这块地位于加冷大道和阿裕尼路的交界处，面积为4.41公顷，约等于六个足球场大小，可兴建多用户食品制造厂房。裕廊集团负责地段的销售工作。

当初一楼陈列室 安装玻璃门窗后改成铁卷门

陈列室排屋厂房在出售地段靠阿裕尼路的一端。顾名思义，这类厂房单位也用作为陈列室，因此当初建成时，特色是一楼安装玻璃门窗。后来这些玻璃门窗大多换成铁卷门，得标的发展商可考虑恢复单位的原貌。

根据本次售地计划的规定，得标的发展商须保留厂房的外观，包括屋顶、山形外墙（gable-end walls）、窗户、二楼和三楼的百叶窗，以及遮阳板等元素。

受保留厂房的一楼空间指定用于零售业，可包括餐饮业务。此外，新建厂房一楼的至少1000平方米楼面也须用于零售业。整体来说，整幅地段有多达3500平方米楼面可用于零售业，约等于35个四房式组屋单位。

至于二楼和三楼的格局，发展商可按照实际需求改动，例如把二楼和三楼打通，变成一个有高天花板的空间。

活化再用厂房不拆建 料可减少5000公吨排碳

裕廊集团指出，活化再用厂房预料能减少至少5000公吨的碳排放量，相等于1000辆汽车在公路上行驶一年的碳排放量。如果发展商完全保留厂房原有的楼面，碳排放量将能减少更多。

在建造新建筑物时，生产、运输及组装建筑材料的过程所产生的碳排放称为建筑隐含碳（embodied carbon），而建筑物投入运作和维修过程所产生的碳排放则称为运营碳（operational carbon）。如果不拆建，就能减少可观的碳排放量。

零售餐饮店方便工业区员工 也惠及组屋居民

这回出售的地段在惹兰哥南（Kolam Ayer）工业区的边缘，介于芽笼峇鲁地铁站和玛达地铁站之间，紧邻佩尔顿水道（Pelton Canal）。地段重新发展后，将更好地连通这两个公共交通枢纽。

出售地段在惹兰哥南工业区的边缘，紧邻佩尔顿水道。（李冠卫摄）

这地段将设有零售商店和餐饮店，除了方便在工业区上班的员工，也会为周围的麦波申、芽笼东，以及沈氏坊组屋区的居民提供生活上的便利。

新加坡建筑师协会会长陈华仁告诉《联合早报》，保留并活化建筑物时，须遵守规定保留门窗或墙壁等特定元素是相当常见的，并不会阻碍建筑师的设计工作。再加上这整块地相当大，即使保留陈列室排屋厂房，建筑师仍会有相当大的发挥空间。

“建筑师是喜欢挑战的，有时越有限制，越能激发创意。如果只是建造厂房，建筑设计往往会按照发展商的需求，倾向于实用性，而不太重视美感。不过，用这块地建造的厂房会有零售业进驻，因此设计会兼具美感。”

陈华仁相信，这块地的开发案会吸引许多建筑师的注意，他们会想要参与其中。