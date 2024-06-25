他憧憬城市规划她想懂动物心理 国家发展部奖学金助圆梦

黄靖霓（20岁）自幼喜爱动物，梦想成为一名兽医。然而，在动物园工作期间与动物密切接触后，她改变了想法。她发现动物与人类一样，也会感到恐惧，因此引发了她对动物心理的兴趣，决定申请国家发展部的奖学金，到英国林肯大学修读动物行为与福利专业。

29名学生在国家发展部EDGE（Executive Development and Growth Exchange）奖学金计划下，于星期二（6月25日）获颁奖学金，黄靖霓是其中的奖学金得主之一。国家发展部长李智陞担任颁奖仪式嘉宾。

在新加坡动物园担任动物饲养员期间，黄靖霓负责照顾动物、教导它们，并帮助它们适应环境。

她受访时透露，这段经历极大地影响了她的职业目标。她发现动物很容易因外在的元素而感到恐惧和不安。她希望通过了解动物行为和心理学知识，帮助动物在任何环境中都感到舒适。

此外，她还在动物福利组织做义工，主要训练流浪狗。她说：“我会教它们简单的指令，例如坐下、趴下和伸爪。这种训练尤其重要，因为在兽医检查时，经训练的狗会允许兽医触摸它们的爪子，以便剪指甲和检查伤口，更容易被收养。”

黄靖霓对动物充满热情，因此希望未来能在国家公园局继续从事与动物相关的工作。

沈恒毅（20岁）也是奖学金得主之一，明年服完兵役将前往英国伦敦大学学院修读建筑系。他从小对各种建筑充满兴趣，喜欢通过绘画和摄影捕捉新加坡独特的建筑。

他受访时说：“我觉得保护历史建筑非常有意义，特别是随着时代变迁，人们对这些建筑的态度也在改变。我期待未来能为新加坡的城市规划做出贡献。”

20大学生与九名研究生获颁奖学金

国家发展部EDGE奖学金计划为国家发展部和旗下的政府机构培养年轻人才，今年共为20名大学生和九名研究生颁发奖学金。

奖学金将涵盖学生的所有大学费用，包括住宿和跨校交流，奖学金得主须在毕业后为国家发展部或旗下的政府机构效力四年至六年。

李智陞在颁发仪式上鼓励学生以开放的心态学习，他说：“要善于观察，不要只依赖书本知识。无论是在新加坡还是国外学习，都要以开放的心态去观察周围的事物，我们期待你回来后能做出自己的贡献。”