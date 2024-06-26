四兄弟性侵妹妹案 20岁三哥被判进青年改造所

明知其他兄弟性侵妹妹，少年非但没有吭声，还同样对妹妹伸出狼爪；他承认曾至少两次性侵妹妹，被判接受至少一年的改造训练。

符晓平法官下判时指出，她同意控方所说的，本案受害人遭受严重伤害，被性侵的经历导致她焦虑症不时发作，加上母亲责怪她连累哥哥们被捕，她也因此被家人排挤。不过，考虑到被告对罪行展现一定程度的悔意等因素，法官决定判他进入青年改造所接受改造训练，而非控方要求的坐牢与打鞭。

这起四兄弟轮流性侵亲妹妹的案件发生在2018年至2022年2月，受害者当时只有八岁到12岁。目前20岁的被告是家中三哥，面对八项严重性侵与非礼控状的他日前认罪后，星期三（6月26日）在高庭接受判刑。

同样涉案的大哥与二哥日前已分别被判坐牢20年和打鞭24下，以及坐牢18年和打鞭24下。面对42项控状的大哥是四兄弟当中控状最多的一个，四哥的案件则将择日下判。

为了保护受害人，法庭谕令媒体不准报道任何可能泄露受害人身份的信息，包括被告的名字。

根据案情，受害人有四个哥哥和两个妹妹，哥哥们同睡一个卧房，受害人与妹妹们则睡在另一个卧房。父母亲规定已经发育的儿子不能随便进入妹妹的卧房，除非要使用妹妹卧房里的镜子梳头发。如果发现有儿子潜入妹妹的卧房，母亲就会责骂他们。

在被告开始犯案之前，另外三个兄弟都曾溜进卧房对受害人伸出狼爪，被告对此知情，但他没有揭发兄弟，而且还在2020年开始性侵受害人。

被告承认，为了满足性欲，他明知故犯，用手指性侵与非礼受害人。尽管受害人要求被告不要碰她，但被告不顾妹妹的意愿，继续犯案。

受害人多年来不敢吭声，直至2022年念中一时，才鼓起勇气把四个哥哥的恶行告知校方，校方接着通知社会及家庭发展部并报警。即使在报案后，受害人仍感到惭愧，为没能阻止哥哥们性侵自己而自责。

法官：如何让被告获得改造 是主要判刑考量

控方要求判被告坐牢八至九年和打鞭12下，以起充分阻遏作用，但法官认为，如何让被告获得改造，才是本案主要的判刑考量，为此决定判被告接受改造训练。

改造训练旨在改造罪行较重的年轻罪犯，协助他们重新融入社会，法庭可谕令被告接受至少半年或一年的改造训练。控方说将对本案刑罚提出上诉。