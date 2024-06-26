专家：漏油事故刚好碰上小潮期 否则将严重危害海洋生物

海洋热浪使本地珊瑚礁的白化率加剧至40％，专家指出，约两周前发生的漏油事故碰上小潮期，油污受海水阻隔，未直接碰触到珊瑚礁和水草，否则将对海洋生物造成严重危害。不过，每年6月是海龟在本地繁殖的高峰期，科学家和义工担心油污会影响海龟上岸产卵。

圣约翰岛国立海洋研究中心设施总监坦兹博士（Jani Tanzil）受访时指出，研究团队5月在南部岛屿周围观察到的珊瑚白化率约为20％；6月初漏油事故发生前，珊瑚白化率已加剧到平均约40％。

“由于油污事故发生后，研究团队不能到海里潜水观察，所以目前还无法了解珊瑚礁的确切情况。不过据观察，现在的海水温度已经下降，大部分低于31摄氏度，这也意味着海洋热浪的结束，白化的珊瑚有望进入恢复期。”

坦兹指出，这次漏油事件刚好发生在小潮期，算是不幸中的大幸。“如果是在大潮期漏油的话，退潮时水位会非常低，海草和珊瑚都暴露在空气中，那么浮油就会直接触碰到它们，危害更多的海洋生物和生态系统。”

数海滩受油污影响 海龟上岸产卵或遇阻

然而，每年6月是海龟在本地产卵的季节，由于许多海滩受到油污影响，因此她担心这可能会对海龟上岸造成阻碍。不过，目前为止还没有看到受油污影响的海龟。

本月14日漏油事故发生后，政府已派人清理油污，有超过1500名公众报名担任义工，协助进行海岸巡查和其他任务。

事故发生后的几天内，圣约翰岛国立海洋研究中心也迅速帮助相关的机构通报和协调在圣约翰岛以及南部岛屿的相关研究人员，并向当局汇报现场目击的情况，以供他们应对和安排油污清理工作。

上周末在东海岸当义工的高仲颖（25岁，大学生）说，她的工作主要是负责提醒公众远离受影响区域。“当时我一抵达集合点就闻到强烈的石油味道，一路上还在岸边看见因油污而死去的青蛙，感觉很心酸。”

上周末在东海岸当义工的高仲颖在路上看见被油污致死的小青蛙，焦黑的惨状令她看了十分心酸。（受访者提供）

义工佘兆辉（55岁，自然摄影师）也目睹了油污的清理过程，工作人员用吸油杆清理海上的浮油，并将沙滩上结块的沙挖走。“我八年前就加入了公园局的义工团队，每年这个季节都会帮忙监察和记录在岸上筑巢产卵的海龟，希望它们今年不会受到影响。”

目前，我国海域和沙滩上大面积的浮油已几乎清理完毕，进入下阶段的清理工作，着重清除粘在岩堤和防波堤等处的油渍。

政府接下来将与绿色组织、科学专家和高等教育学府合作，拟定未来六个月及之后的行动计划。例如，透过动员海滩清理小组和学生，进行清理和公民巡逻等工作，加强野生动物救援和沿海栖息地的恢复进程。