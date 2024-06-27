100年多前，新加坡居民就已爱到新山过周末了

新加坡人周末过长堤到新山购物、按摩、吃饭、洗车，并不是现在才有的事。早在20世纪初，新加坡居民就已喜欢到新山赌两手。
据新加坡国家档案馆的资料，在1900年代初长堤还未出现时，新加坡居民星期天搭渡轮到周末度假胜地新山，上赌馆赌博。为了吸引新加坡客，一些赌馆还为他们送上回程船票。
第二次世界大战结束后，汽车工业迅猛发展，新柔两岸人民或搭巴士或开车过长堤去看场戏、吃个饭，是再普遍不过的事。每逢过年过节，长堤更是车水马龙。
新山老城区陈旭年街的协裕面包西菓厂东主林明进，可说是见证了长堤两端的变化。
协裕面包西菓厂创立于长堤开建的1919年，林明进出生于1953年，今年71岁，大半辈子在协裕度过。
“我年轻时，令吉兑新元是1兑1。我们那时候还去兀兰买水果和衣服，通常是走路过长堤去兀兰。
“1960年代，长堤旁的水门附近的水很清澈，我们在那边钓鱼。那时没有这么多车，也没这么多人。”
协裕面包西菓厂在新加坡消费者中颇有名气，冠病疫情暴发的那几年是该厂经营几十年来最困难的时期。所幸，这困难的一页已经翻过，林明进的生意已恢复到疫情前的八九成。
新加坡夫妇：新山消费既划算 又不影响生活品质
自2019年，黄之才（31岁，房地产经纪）和陈怡臻（29岁，顾问）夫妇每个星期或每两个星期会骑电单车或开车到新山一次，看电影、按摩或到新开张的餐馆品尝美食。这个习惯，只有在疫情期间中断过。
在他们看来，在新山消费非常划算。陈怡臻说：“在新加坡餐馆用餐，一般一人要花30元，但在新山，以同样价格能有更多选择，服务也一样好。”但她坦言，这也是新元强劲带来的好处，对新山人而言，物价或许不便宜。
张玮扬（32岁，数码营销经理）2014年考取电单车驾照时，纯粹是为了方便通勤。他后来开设工作室，为骑车爱好者打造个性化电单车，甚至组团骑车去新山、吉隆坡和麻坡游玩，光顾不同的咖啡厅。
张玮扬受访时说，去新山让他感觉能逃离新加坡的喧嚣，生活节奏放慢、心情放松。
他也说，长堤除了方便通勤，也带来商业和就业机会。“新加坡许多企业在一定程度上依赖马来西亚提供的服务和商品，如果没有长堤，这些机会是不可能实现的。”
新加坡旅客量大致恢复至疫情前水平
马国酒店业协会柔佛分会主席张迪为受访时说，目前到柔佛的新加坡游客量大致上恢复到疫情前水平。去年与前年约有1700万人次的新加坡人到柔佛旅游，与疫情前每年约1800万人次差不多。
张迪为认为，马国正在试行的QR码通关措施，有助解决第二通道与长堤的塞车问题，对柔佛旅游业有提振作用。
冠病疫情改变了新山地区的夜店与娱乐产业。柔佛娱乐商公会会长邓任明受访时说，新山娱乐场所在疫情期间被令关闭两年，虽然如今已经恢复营业，但保守估计只恢复到疫情前的五成左右。
邓任明认为，这是因为柔佛各地方政府未放松对娱乐场的许多限制，例如只能营业到午夜12时，对新加坡人的吸引力也就不如从前了。