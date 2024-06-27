亚马逊与资媒局合作 展开人工智能和数码工作坊

我国的数码经济近年来增长强劲，亚马逊与资讯通信媒体发展局合作，通过社区宣导活动提升国人对数码技能和人工智能的掌握，同时打击网络交易安全和打击诈骗。

资讯通信媒体发展局（IMDA）和亚马逊星期四（6月27日）宣布在全国运动——数码益终身（Digital For Life）下进行合作，通过举办社区工作坊来提升各个年龄段国人的基本数码技能，包括安全网购和生成式人工智能（Gen AI）。

亚马逊也向IMDA数码益终身基金捐赠10万元，政府将利用这笔资金进行匹配捐款，以推动本地尤其是弱势社区的数码技能计划。

亚马逊云科技（Amazon Web Services，简称AWS）今年5月在AWS亚细安峰会上宣布，接下来四年将在本地投资120亿元，拓展生成式人工智能的相关服务和设施。通过新推出的AI Spring计划，AWS将在2024年至2026年间每年培训5000人掌握人工智能技能。

为此，AWS早前也与国家图书馆管理局合作举办首个生成式人工智能社区工作坊，教导公众包括小学生和退休者使用人工智能模型来创建应用，作为推动计划的一部分。

从9月起，亚马逊和IMDA还会与社区合作伙伴如非营利组织儿童许愿井（Children’s Wishing Well）、儿童慈善团体“彩虹俱乐部”（Club Rainbow），以及社会企业Glyph举办社区工作坊，提高弱势群体和贫困社区的基本数码技能，包括如何安全网购和线上支付。

广泛教育是打击欺诈关键武器

新加坡警察部队的数据显示，去年的网络诈骗和犯罪案件数量比前一年增加49.6%。其中，73%的诈骗受害者是青少年、中青年和50岁以下的中年人。

亚马逊亚太区总经理乔治（Josen George）指出，随着科技的进步，犯罪分子将不断寻找新方法来危害社区，而广泛的教育和集体行动是打击欺诈的关键武器。

“通过与IMDA密切合作，亚马逊将进一步教育国人如何安全网购和使用PayNow等数码支付方式，以及负责任地使用人工智能等新技术。我们必须领先几步，为日常的网络活动创造一个安全的环境。”