疑遭泰女下药迷昏 狮城男失5万元财物

狮城男与泰国女子网恋四年后见面，岂料会面后，女子疑向狮城男下药，并趁他昏睡后，劫走包括金链、劳力士和现金等逾5万新元的财物。

这起案件发生在上周三（6月19日）晚上，地点在泰国曼谷一带的酒店，不幸遭殃的是本地华裔男子陈伟鸿（人名译音）。

综合泰媒报道，陈伟鸿一直都通过通讯软件LINE与一名年约30岁的女网友联系，他称两人过后坠入爱河，相恋四年后，直到近来他才决定去泰国与对方见面。

19日当天，女友于晚上10时半前往陈伟鸿下榻的酒店找他，两人还在房内吃东西聊天。期间陈伟鸿就进入浴室冲凉，但当他走出来之后不到10分钟，就感觉到头晕目眩，随后就昏睡过去。

当他隔天早上8时醒来后，发现女友已经离开，而他携带的价值43万泰铢（约1万5834新元，1泰铢等于0.037新元，下同）的金项链、15万泰铢的金手链、一块劳力士手表、800新元及多件名牌衣服都不翼而飞。陈伟鸿遍寻不着，直到24日才到当地警局报案。

他在接受泰国媒体访问时透露，由于他已经与对方网恋很长的时间，而且他也觉得与对方很般配，因此真的没想过会发生这种事，让他日后将会更谨慎去开始新恋情，未来与女性会面时也会更小心。

完整报道，请翻阅2024年6月28日的《新明日报》。