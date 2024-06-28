黄海庆连任醉花林新一届董事会总理

本地历史悠久的醉花林俱乐部新领导班子诞生，由黄海庆和林雍杰博士分别连任新一届董事会总理和第一副总理。

醉花林在上星期天（6月23日）举行选举，星期五（28日）进行复选，选出2024—2026年新一届15名董事会成员，并引进五张新面孔。司理和副司理分别为两名新董事林惠海和许怀平，财政是原查账陈源财，副财政是郑谦木。新董事会将于8月1日举行就职典礼。

醉花林明年庆祝成立180周年

据悉黄海庆和林雍杰两人以最高票当选。黄海庆感谢所有董事和会员对他的信任和厚爱，未来将继续致力于弘扬华族和潮州文化。他说：“醉花林明年将大庆成立180周年。我们计划下半年在醉花林举行庆祝晚宴，席开80桌。此外，俱乐部也计划出版纪念特刊和展开一系列庆祝活动。”

林雍杰受访时说：“我们很高兴得到会员和董事们的委托。我和总理会一起努力为会员服务，把俱乐部搞得有声有色。”

醉花林俱乐部创立于1845年，是新加坡历史最悠久的华人俱乐部之一。19世纪中叶以后，侨居新加坡的潮人越来越多，商业渐盛，应酬日繁，潮侨先贤们认为极需一个交换商讯、联络感情，以及消闲聚会的场所。1845年，陈成宝倡组“醉花林俱乐部”，并腾出其家族在庆利路（Keng Lee Road）的屋宇作为会所。1879年陈成宝逝世后，陈永锡、王柘榴、吴合弟、陈亚两、佘智章等10名先贤各捐400元，以4000元向陈氏家属购得该地作为永久会址。

2008年，俱乐部动土重建，新会所三年后落成。2019年，醉花林又进行一轮扩建，翼楼于2020年落成，增加了5000平方英尺的面积。