东海岸公园油污清理工作进入第二阶段 料需几个月完成

东海岸公园新一阶段油污清理工作本周开展，清理人员着重清除粘附在岩堤、防浪堤和残留沙里的油渍，清理工作预计需要几个月完成。

国家环境局星期五（6月28日）发文告说，第二阶段油污清理工作更复杂。由于有些受影响区域，如岩堤不容易进入、表面不平整，并且可能非常湿滑，经过训练的人员须要使用更多专用资源和设备，例如利用浅水船（shallow-draft craft）、消防泵（Fifi pump）、围油栏和高压清洗装置展开清理工作。

当局将采取额外预防措施限制油污进一步渗漏，以免油污再次污染海岸线和海滩，并对生物多样性造成影响。这阶段的清理工作完成后，在确定情况安全下，东海岸海滩受影响公共区域将逐步重开。

船只碰撞引发漏油事故6月14日发生，环境局星期五安排媒体到东海岸公园，观察下一阶段的清理工作。

环境局公共环境清洁管理署高级助理署长法鲁克受访时说，东海岸公园本周开始进行第二阶段清理工作，清理人员将系统性地清理东海岸的不同区域。

“我们正逐个区域进行清理，以确保各别区域的清理工作妥善完成，因为我们不希望任何油污重新流动影响到其他区域。”

据《联合早报》记者观察，东海岸公园B区已经开始第二阶段的清理工作，清洁队伍星期五在一艘浅水船上，使用高压水枪不断冲洗岩堤墙面和缝隙，而岩堤靠近沙滩处则设有吸油围栏，以吸纳漂浮在水面上的油污。

法鲁克说，浅水船上安装了高压和低压两种清洗装置，高压清洗装置主要是冲洗顽固油渍，低压装置则可以用来将埋藏沙里的油渍冲出来。

清理工作受现场多个因素影响

“清理作业的挑战在于，除了要清除表面的油渍外，我们还必须确保这些油渍不会流到别处，我们会通过吸油围栏回收这些油渍。我们的清理工作也取决于当时的潮汐、天气和水流情况，因此我们一天能清理的时间也有限。”

文告指出，清理作业受现场多个因素影响，如风向、水流、涨潮和退潮，以及生物多样性的情况等，各别受影响地区的清洁作业条件也会因这些因素有所差异。由于一些区域相连互通，因此，清理一个地点时流出的油污，可能会流向另一个地点再次造成污染。这类清洁工作通常需要数月才能完成。

至于安全方面，承包商会评估现场条件、工作性质和风险，然后再决定为清洁人员配备哪种个人防护装备。那些与油污有更多直接接触，例如清除与更换吸油围栏、进行冲洗作业的工人，或需要保护性更好的个人防护装备。