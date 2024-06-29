勿洛南设年长者中心 采用义工运营新模式

勿洛南成立全新的年长者活动中心，首次采用主要由义工经营的新运营模式，为社区年长者提供免费运动、卡拉OK、数码教育等休闲活动。

名为“幸运园”（Lucky Haven）的年长者活动中心星期六（6月29日）早上正式开幕，中心坐落在勿洛南路第70座组屋地面层，可容纳40至60名年长者。总理公署部长兼外交部和教育部第二部长孟理齐博士出席了开幕式，他是东海岸集选区议员，主管涵盖勿洛南的实乞纳选区。

幸运园在启用初期于每周星期一至五上午10时至中午12时组织活动，并为年长者提供免费午餐，下午则开放为社区空间供年长者使用。

有别于一般由社会服务机构运营的活跃乐龄中心，幸运园主要由社区和来自教育学府等机构的义工运营，并由天富宫和人民行动党社区基金会（PCF）实乞纳支部协调。

孟理齐：万佛林捐赠100万元 用于中心建设和初期运营

孟理齐受访时透露，幸运园是由基层驱动的项目，万佛林寺庙捐赠了100万元用于中心的建设和初期运营，中心下来会继续与万佛林以及其他捐赠者合作，主要通过社区力量维系日常运营。

孟理齐指出：“中心不是由社会服务机构运营，这意味着我们可以节省运营和人力成本，把这些资金更直接投注到年长者身上，让他们通过免费餐点等方式受益。”

幸运园也与淡马锡理工学院老年学课程部门合作，让该课程学生参与中心活动，由此探索不同的实践方式，推动本地有关老年学的研究。中心下来计划与其他学府展开类似合作。

81岁的侯丽华在中心试运营的一周里，天天和丈夫一同参与中心活动。

她说：“我的丈夫比较内向，从前不太愿意参加社区活动，也不愿到民众俱乐部走走。但中心更加亲切的氛围让他打开心房，愿意到这里与其他居民打交道喝咖啡。”

区内年长人口比率攀升 幼儿园改建为年长者活动中心

本地人口迅速老龄化，如何加强社区内的年长者服务，是不少选区面对的重点议题，实乞纳是面对这一课题的选区之一。幸运园所在地点原本是一家幼儿园，随着当地年长居民比率增加、年轻人比率减少，幼儿园改建成年长者中心。

孟理齐在2011年全国大选后开始主管实乞纳事务，他透露刚接管该区事务时，该区65岁以上的年长者比率只有少于一成，如今年长者比率已增至约两成，每五人中就有一人为年长者；这个比率下来很可能会继续攀升。

该区也有较多老旧的有地住宅，这些地区的年长居民更可能缺乏与社区的联系。

孟理齐希望幸运园的崭新经营模式，下来能为其他选区提供经验和借鉴。

他说，随着年轻子女搬出去居住，不少年长者都是独居或与伴侣居住，他们面对与社会隔绝的风险；中心能为他们提供社交空间，让他们与社区保持联系。“中心致力为年长者营造归属感，让他们能舒适地把这里当第二个家。”