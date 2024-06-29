英兰妮：敦促雇主给予不孕夫妻更多理解 包括给丈夫时间休假

去年我国整体生育率创下0.97的历史新低，不孕不育正成为本地家庭面临的一个日益严峻的问题。总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮指出，政府致力于支持那些希望建立家庭却因生育问题而苦恼的人，除了提供津贴、关心他们的心理健康，同时也请雇主给予不孕夫妻更多理解。

英兰妮是在星期六（6月29日）出席支持生育新加坡小组（Fertility Support SG）主办的一场题为“希望之声”的研讨会时，发表上述观点。

英兰妮说，本地的公共医疗机构可为接受辅助受孕程序（Assisted Conception Procedures）的夫妻提供津贴。在第一个辅助受孕周期获得津贴并使用保健储蓄后，每10对符合条件的新加坡公民夫妇中，就有八对在辅助受孕的过程中无须自付费用。

去年卫生部出台监管规定 须为求诊夫妻提供心理咨询

她也提到，尝试试管婴儿的夫妻在过程中可能会有情绪上的压力，因此卫生部去年出台了监管规定，要求辅助生育中心在进行任何辅助生育程序之前，必须为求诊夫妻提供心理咨询，照顾他们的情绪。这样做的目的是帮助夫妇在心理和情感上，为人工受孕程序做好准备。

英兰妮在与本地雇主讨论灵活工作安排时，也敦促他们给予不孕夫妻更多理解：“让他们（雇主）知道，不仅仅是正在接受（不孕）治疗的妇女，也要让丈夫有时间休假，因为他们须要在妻子身边支持她。”

星期六的研讨会也邀请三对经历过和正在经历人工受孕的夫妻，分享他们的求子过程与心声。三名丈夫也坦然同与会者分享他们的心路历程。

支持生育新加坡小组由一群面临不孕不育问题的妇女，在2020年底发起成立。这些妇女认为有必要创建一个互助社区，让面临相同问题的人能够聚集在一起，相互支持，在过程中不会感到孤独和迷茫。创办人林淑敏指出，小组目前在社媒平台Instagram上有8000多名追随者，在脸书的私人群组中则有2500名成员。