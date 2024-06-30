过长堤追溯历史 认识新马超过百年人文联系

一条河堤，隔了新加坡和马来西亚，但两国的人文历史发展却紧密相连。从新山回看新加坡历史，或有新发现，或能进一步认识自己的家园。

新柔长堤1924年6月28日通车，今年正逢启用100周年。配合这个百年纪念，《联合早报》星期六（6月29日）举办百年新山文史美食之旅，带领约140名读者、职员和他们的家人越过长堤，了解两岸的历史发展和社会变迁，同时享用当地美食。

大队早上约7时从报业中心出发，过了新柔长堤的关卡后第一站来到新山富力公主湾，观赏二十四节令鼔表演。鼓声响起，澎湃的节奏配上前方繁忙的长堤景象并不突兀，反而突出了两国文化与经贸的源远流长。

参与者到访的柔佛古庙拥有超过150年历史，庙内供奉五尊由五个籍贯的人士信奉的神明，分别是潮州、海南、广东、福建和客家。古庙的设计带有浓厚的潮州建筑风格。（唐家鸿摄）

第二站是陈旭年文化街，享用早餐之余，大队也探访新山华族历史文物馆，透过讲解员了解新山地区发展史，包括甘蜜如何联系着新马两地。

甘蜜早期普遍用于皮革和染布工业，之后被化学软化剂取代。但盛兴时期，柔佛州曾是种植最多甘蜜的地方，而新加坡是出口最多甘蜜的主要地点。

带领大队的《联合早报》执行总编辑韩咏梅受访说，新加坡人对于我国早期的发展史比较陌生。“像是甘蜜，我们都知道当年有很多富豪是从种植甘蜜起家的，但很多人不知道甘蜜长什么样子，对这个植物如何牵系新马两地，带动社会发展并不熟悉。这次隔了一条长堤回看新加坡历史，会发现新鲜事，发现新加坡其实有很多有趣的故事。”

行程的亮点也包括到访地不老河畔的陈厝港，这是柔佛华族先贤最早抵达的地方之一。

为了开发柔佛，天猛公把新加坡的“港主制度”带到柔佛，鼓励在新加坡的华人前去开垦，种植胡椒和甘蜜。1844年，新加坡陈厝港港主陈开顺率领族人到地不老河畔地区垦殖，那里也取名陈厝港。

位于地不老河的这个输送管，曾经是我国与马来西亚签署水供协议后，把水送至本地的重要水管之一。（唐家鸿摄）

新柔长堤一日游 让参与者了解新马两地如何串联起来

读者鲍华敏（47岁，幼教老师）带着儿子参加了活动。她受访时说，新加坡有很多地区都有“厝港”二字，但殊不知新山其实也有个陈厝港，而且与新加坡有着历史上的联系。

鲍华敏也提到，她阅读过新马种植甘蜜和胡椒的发展史，但从来没有看过甘蜜的真实面貌。“如今看到这个植物，感觉这趟旅程值了，也许日后会重访陈厝港，看看我们所栽种的甘蜜幼苗是否已经开花结果。”

叶英（64岁，自雇人士）说：“这趟旅程导正了我很多既定印象。我一直以为最初是马国华人先来到新加坡发展，但事实恰恰相反——第一批踏足柔佛的华人其实来自新加坡。今天的行程让我学习到不少。”

新加坡文史达人李国梁说，根据文献记载，早在1840年代，为了种植甘蜜，第一批华人从新加坡来到柔佛南岸，建立起该处的华人社群。“希望通过今天的讲解，更多人知道新马两地怎么串联起来。我们两国真是血浓于水。”

活动参与者星期六参观了柔佛的海人村，了解实里达人近100年前从新加坡迁移到柔佛南部落脚的历史，并观赏他们的表演。（唐家鸿摄）

另外，大队也参观了海人村，了解实里达人近100年前从新加坡迁移到柔佛南部落脚的历史，并观赏了他们的表演。

黄美花（66岁，退休者）说，曾听家人提起实里达人和他们早年物物交换的纯朴生活，因此很期待海人村的行程。“如今看到他们真人，感觉与历史很近，但又很遥远。”

新山文史工作者萧开富说，很多人谈起新山，就只会想到新山市中心的美食与购物。但其实新山外围，包括陈厝港和海人村，蕴藏了丰富、连接新马两地的历史。

许愫芬（63岁，建筑业技术执行员）说：“百年新山文史美食之旅的文化氛围很强，我非常喜欢，聆听文史工作者的细心解说，我可以感受到他们的热忱。希望有更多这种活动。”

6月是马来西亚榴梿旺季，读者走一趟两岸文史之旅的同时，也品尝了当地的榴梿。（唐家鸿摄）