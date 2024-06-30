圣淘沙两海滩进入清理岩堤油污阶段

圣淘沙西乐索海滩和巴拉湾海滩的油污清理工作已进入下一阶段，清理重点是岩堤。

永续发展与环境部长傅海燕星期天（6月30日）在脸书发文说，她和贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉前往圣淘沙，视察油污清理工作的进展。她说，比起一周前，“情况又进一步改善了”。

傅海燕说，西乐索海滩（Siloso Beach）和巴拉湾海滩（Palawan Beach）已进入下一阶段的清理工作，重点是清理岩堤。至于受油污事故影响最严重的丹戎海滩（Tanjong Beach），则仍以清除残留在沙里的油渍和浸油沙子为主。

她提到，下一阶段的岩堤清理工作比之前更复杂，因为岩堤表面湿滑且不平坦，与清理海岸线不同。

她也观察到，清理人员用低压冲洗器冲洗岩堤表面的油污，用高压喷射器清除巨石上较顽固的污渍。“清洁岩堤的不同部分，也必须配合涨退潮的时间。”

圣淘沙发展局局长田桂英星期天则在职场社交平台LinkedIn发文说，经过300多名工作人员和国际油轮船东污染联合会（ITOPF）团队的协作清理，海滩现已相对干净清澈。

田桂英提到，已进入下一个清理阶段的两片海滩共有11个岩石堤坝或小岛，它们充当防波堤，是圣淘沙海滩的一大特色。“由于岩石上和岩石间都有油污，清理防波堤需要时间；我们须用围油栏围住它们，以减少再次污染。”

圣淘沙三海滩仍开放 但不允许游泳和水上活动

她也指出，目前，圣淘沙三个海滩仍开放，只是不能游泳和展开水上活动；她说，海滩的空气质量也维持在安全范围内。

同时，除了两家开展水上活动的企业之外，圣淘沙的所有海滨企业均在营业。“人流量受到影响是可以理解的，但我们很高兴情况有所好转。”

6月14日下午，荷兰注册的挖泥船VOX MAXIMA撞上新加坡注册的加油船MARINE HONOUR，导致加油船的一个燃油舱破裂，约400公吨的低硫燃油随潮汐流扩散至附近海岸。涉事的两艘船目前停泊在西部锚地，接受进一步调查。